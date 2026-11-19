Fotbalová Plzeň dostala od UEFA pokutu za rasistické chování fanoušků
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Fotbalová Plzeň dostala od UEFA pokutu za rasistické chování fanouškůZdroj: FC Viktoria Plzeň
Článek byl publikován 19.11.2026 14:25
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