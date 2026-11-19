K volbě primátora se zastupitelé dostali dvě hodiny po začátku jednání, druhý kandidát navržen nebyl. Pro Petra Hlaváčka, lídra vítězného STAN, hlasovalo 47 zastupitelů. Byli mezi nimi i dva opoziční, Jan Hušbauer a Radomír Nepil z ANO.
„Jsem známý tím, že spolupracuji s lidmi, s kterými nemám třeba stejný názor na tu takzvanou velkou politiku, ale když jde o projekty, které jsou na městských částech a jsou pro lidi, pro město, ať jsou to školy nebo komunikace, tak vždycky spolupracujeme. Takže myslím, že je to od kolegů z opozice, konkrétně ANO, určité ocenění tohoto přístupu,“ řekl novinářům Hlaváček po zvolení.
„Moje podpora Petra Hlaváčka byla především symbolickým gestem respektu k politickému soupeři. Oba jsme byli lídry kandidátek a věřím, že i v politice musí zůstat prostor pro lidskost, vzájemný respekt a spolupráci. Neznamená to podporu nové koalice. Budeme důslednou opozicí, která nejen kontroluje, ale také přichází s vlastními řešeními. Dobré věci pro Prahu mají mít přednost před politickými spory.“ vysvětlil redakci Pražské Drbny Jan Hušbauer.
Zdrželo se šest lidí, samotný Hlaváček a pět Pirátů, Jaromír Beránek, Magdalena Valdmannová, Zuzana Freitas Lopes, Václav Vislous a Tereza Nislerová.
Nehlasoval zbytek ANO a někteří nepřítomní.
Ve své gesci rozvoje chce dál pokračovat v podrobnějších dokumentacích, které vlastně řeší detaily v území.
„To se velmi odsvědčilo třeba u Nákladového nádraží Žižkov. Je potřeba ukázat lidem, jak ta území budou vypadat, musí je znát, aby se nebáli výstavby a pochopili, že tak vznikají ty byty a různá vybavenost,“ sdělil Hlaváček.
Se svým náměstkem Antonínem Klecandou (STAN) bude pracovat na připravených projektech v oblasti školství a sportu, s Tomášem Portlíkem (ODS), náměstkem pro finance, bude pokračovat a spolupracovat na financování staveb.
„Moje hlavní úloha, kromě toho rozvoje, kde se cítím jako ryba ve vodě, bude koordinace těch jednotlivých gescí, aby neběžely nějakou svojí vlastní cestou, ale vytvářely město jako celek,“ dodal Hlaváček.
Jako primátora ho čeká i schvalování rozpočtu, který vypracoval odcházející radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS).
„S rozpočtem jsem spokojený, ale nevylučuji, že třeba na konci prvního roku bude potřeba udělat nějaké rozpočtové opatření,“ řekl Hlaváček.
Potvrdil zdražení ročního kuponu na MHD, měsíční kupon se ale podle něj měnit nebude.
„Ty jsme zdražili v minulém volebním období, bylo to ve shodě. Vnímali jsme všichni, že ti, co jezdí denně, mají Lítačku,“ dodal Hlaváček.
Zdražení cen parkování chce ale ještě řešit. „Smysl parkovacích zón je v tom, aby moderoval pohyb Pražanů autem po městě, a zajišťoval těm, kteří bydlí v nějaké části, aby tam mohli zaparkovat,“ konstatoval. Problémem je podle něj vymáhání těchto pravidel, protože pokud se to dít nebude, je to opatření špatné. Pracovní skupina bude probírat i nastavení zón. Řešit bude například i možnost, aby si lidé mohli za příplatek pořídit kartu platnou pro více zón.