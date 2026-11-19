Dvoukolejný tunel u Němčic nad Hanou délky 744 metrů je součástí stavby vysokorychlostní železnice z Kojetína do Nezamyslic na budované trati z Přerova do Brna. Hotový by měl být v polovině roku 2029, naváže na něho úsek z Kojetína do Přerova za více než 12,5 miliardy korun, který by měl být dokončený v prosinci roku 2029.
Kvůli složitým geologickým podmínkám projektanti navrhli neobvyklou metodu stavby.
"Zejména z důvodů geologických podmínek je zde zemina pro klasický ražený tunel nevhodná. Na druhou stranu nebyla zvolena ani ta druhá metoda, to znamená hloubený tunel, u kterého bychom museli celou stavební jámu rozšířit až po dno tunelu, a tím bychom mnohonásobně více zasáhli do krajiny. Ty svahy by musely být širší. V tomto případě jde o zajímavou tunelovou konstrukci," vysvětluje náměstek ředitele Stavební správy východ Správy železnic ČR Jan Kubelka.
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Dvoukolejný tunel bude dlouhý 744 metrů a samotná ražba bude probíhat pod ochranou železobetonu. Pro vybudování bude nutné přemístit přibližně 300 000 kubíků zeminy a na konstrukci tunelu se spotřebuje zhruba 95 000 kubíků betonu.
Stavbaři zdejší kopec odkryli jen částečně a zeminu odtěžili jenom po úroveň stropu tunelu. V zemi pak vykopali místo pro levou a pravou stěnu tunelu a spolu se stropem vše vylili speciálním železobetonem. Samotná ražba zbylé zeminy uvnitř obřího betonového skeletu začala v těchto dnech.
"Takže nyní máme dvě podzemní stěny a strop, a díky tomu jsou stroje a celá mechanizace chráněná a my můžeme postupně začít razit a vytěžovat zeminu z prostoru budoucího tunelu. Stěny a strop tunelu jsou tvořeny železobetonem s polypropylenovými vlákny, který lépe odolává případným požárům. Polypropylenová vlákna se při požáru odpaří, a beton je tak odolnější vůči plamenům," dodává Kubelka.
Celá stavba se nakonec opět ukryje pod zem a nad tunel se budou moci vrátit pole a zahrádky, které tam byly v minulosti.
Další části vysokorychlostní železnice do Brna, které chce stát stavět v rámci PPP projektů, Správa železnic teprve připravuje. Úsek z Nezamyslic do Blažovic je ve stadiu výkupu pozemků, stavět by se mohlo v roce 2029. U trasy z Brna do Blažovic Správa železnic zatím zpracovává projektovou dokumentaci a EIA. Železničáři tvrdí, že po vysokorychlostní železnici z Přerova do Brna budu vlaky jezdit rychlostí 200 kilometrů v hodině.