Komerčně nejúspěšnější film tohoto roku, který nejspíš nepřekonají ani blížící se Avengers, už si můžete pustit na streamu. Spider-Man: Zbrusu nový den (Spider-Man: Brand New Day) ukázal, kdo je aktuálně nejoblíbenějším komiksovým superhrdinou, který navíc neztrácí nic ze svých kvalit. Největší hit roku si můžete nyní připomenout na KVIFF.TV.
Na čtvrtého Spider-Mana s tváří Toma Hollanda čekali fanoušci dlouhých pět let. Třetí díl s podtitulem Bez domova dostal jeho pavoučího muže na kvalitativní i komerční vrchol, když v kinech utržil téměř 2 miliardy dolarů. Multiverzí sraz se starými záporáky i známými Spider-Many se extrémně vydařil a sám Holland si chtěl dát od komiksové značky menší pauzu, aby se mohly načerpat další tvůrčí síly. A to se vyplatilo. Zbrusu nový den se totiž vydal zase trochu jinou cestou a dokázal, že tenhle Peter Parker má ještě zatraceně co nabídnout.
Zatímco v minulých třech snímcích jsme sledovali jeho náctiletá léta, novinka zavádí Parkera do náruče dospělosti a samoty. Od minulých událostí uběhlo pět let, na identitu Spider-Mana i samotného Petera všichni zapomněli a mladý hrdina se rozhodl veškerý čas a energii věnovat ochraně New Yorku. Stále ovšem nepřestává myslet na milovanou MJ či nejlepšího kamaráda Neda. Samota si navíc začíná vybírat daň na jeho psychice i jeho schopnostech, a aby toho nebylo málo, v New Yorku začíná řádit tajemný záporák.
Snímek se tak tentokrát nesoustředí tolik na velkolepé akční hody (i těch si však užijeme dostatek), ale zejména na samotného Spider-Mana. Tvůrci tentokrát volí civilnější a zemitější přístup k postavě a zabývají se zejména jeho osamělostí a uvěřitelným vývojem. Tom Holland to umocňuje svým civilnějším herectvím a značce tento mírně dospělejší přístup svědčí. Postava se vyvíjí uvěřitelným způsobem a ani Hollandova výtečná chemie se Zendayou samozřejmě ze série stále nevymizela.
Příběh je sice tentokrát předvídatelný, i tak se ovšem novému režisérovi série Destinovi Danielu Crettonovi daří zemitější pasáže skvěle skloubit s blockbusterovými pasážemi a přirozeně do děje zapojit drsného Punishera s tváří Jona Bernthala, Hulka Marka Ruffalla i „záporačku“ Jean Grey s tváří Sadie Sink, s níž má Marvel velké plány v dalších X-Menech.
Tento komiksový mix na diváky extrémně zapůsobil a bylo znát, že Spider-Man jim v kinech zkrátka chyběl. Zbrusu nový den utržil v kinech neuvěřitelných 2,5 miliardy dolarů a je aktuálně po Avengers: Endgame a prvním Avatarovi třetím komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob. Snímek si můžete už pár týdnů pořídit za příplatek např. na službě Amazon Prime, nyní však překvapivě nepřibyl dle očekávání na Disney+ či Netflixu, ale na české platformě KVIFF.TV.
Pokud jste nového Spider-Mana viděli, nezapomeňte u nás jeho Zbrusu nový den ohodnotit.
Zdroj: Kinobox, KVIFF.TV, Box Office Mojo