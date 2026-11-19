Prosincový důchod dorazí části seniorů v jiný den, než na který byli zvyklí. Dva běžné výplatní termíny totiž připadnou na víkend. Připravila jsem proto přehled na prosinec a nezapomněla jsem ani na zvýšení penzí, které je plánováno na leden příštího roku.
Před Vánoci se datum příštího příjmu hodí znát co nejdříve. Vedle obvyklých výdajů přibývají dárky, větší nákup potravin nebo cesta za rodinou. Kdo má peníze rozpočítané do poslední stokoruny, může potřebovat počítat i s jednodenním posunem.
Šestého až v pondělí, dvanáctého už v pátek
V prosinci se přesun týká lidí, kteří mají výplatní termín
šestého nebo dvanáctého dne v měsíci. Důchod splatný 6. prosince dorazí v pondělí 7. prosince. Výplata z 12. prosince se posune na pátek 11. prosince. Ostatní běžné termíny zůstávají na svých místech. Od ledna 2027 se zvýší základní výměra důchodu o 270 korun. Celkové přidání se u jednotlivých příjemců liší. Foto: Magnific
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) používá sedm běžných výplatních termínů
od 2. do 14. dne v měsíci, vždy v sudé dny. Víkendové přesuny na svém webu vysvětluje takto:
„Připadne-li výplatní termín důchodu na sobotu, je důchod vyplacen v pátek, připadne-li výplatní termín na neděli, je důchod vyplacen v pondělí.“ Při plánování nákupů začněte běžnými výdaji
Za nejpraktičtější považuji zapsat si
skutečný den výplaty a vedle něj nejbližší platby za bydlení a další pravidelné výdaje. Teprve ze zbývajících peněz bych plánovala dárky. Dřívější příchod důchodu může potěšit, pořád ale musí vystačit do další výplaty.
Při předvánočních nákupech ve slevách bych se proto držela
předem stanovené částky. Je to drobnost, která může ušetřit nepříjemné přepočítávání peněz několik dnů před dalším důchodem. V lednu se změní také vyplácená částka
Od ledna 2027 začne platit
schválená valorizace důchodů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí znamená: zvýšení základní výměry o 270 Kč, tedy na 5 170 Kč měsíčně zvýšení procentní výměry o 0,2 % u důchodů, na které se toto zvýšení vztahuje u průměrného starobního důchodu celkové přidání přibližně 304 Kč měsíčně na odhadovaných 22 196 Kč
Procentní navýšení se počítá z příslušné části penze, takže 0,2 % nelze jednoduše vztáhnout na celý důchod.
Ani průměrných 304 Kč není částka, kterou dostane navíc každý. U některých předčasných penzí se procentní část nezvýší a při výpočtu hraje roli také výchovné. Dva tisíce navíc mají vlastní podmínky a termín
Vedle pravidelného zvýšení se projednává také
jednorázový příspěvek 2 000 korun. Příslušná novela ještě ale není definitivně schválená. Podle aktuálního přehledu Poslanecké sněmovny má za sebou druhé čtení a další projednávání je navržené na schůzi začínající 24. listopadu. V prosinci 2026 se posunou dva termíny výplaty důchodů. Penze splatná 6. prosince dorazí 7. prosince, výplata z 12. prosince už 11. prosince. Foto: Magnific
S lednovou výplatou příspěvku proto nelze předem počítat. Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík pro TN.cz
uvedl:
„Při účinnosti zákona v lednu 2027 předpokládáme výplatu v měsíci březnu 2027.“
Březnový termín je tedy zatím jen podmíněný předpoklad. Záleží na dokončení schvalování a účinnosti zákona.
Co se ještě může hodit vědět Musím kvůli prosincovému posunu něco vyřizovat?
Víkendový přesun provede ČSSZ podle svých pravidel automaticky. Stačí při plánování plateb počítat s odpovídajícím datem.
Kde si mohu ověřit údaje o vypláceném důchodu?
Na ePortálu ČSSZ je po přihlášení dostupná služba Informace o výši a druhu pobíraného důchodu. U podporovaných tuzemských výplat ukazuje také údaje o odeslaných měsíčních výplatách za období nejvýše tří kalendářních měsíců.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, cssz.gov.cz, mpsv.gov.cz, psp.cz, tn.nova.cz, eportal.cssz.cz