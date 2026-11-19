Spisovatel Bohumil Hrabal strávil v Kersku velkou část svého života. Pozoroval přitom sousedy, poslouchal jejich příběhy a nacházel v nich inspiraci pro své povídky. Díky tomu vznikla kniha Slavnosti sněženek, kterou Jiří Menzel převedl na filmové plátno.
Sama Hájenka má ale mnohem starší příběh. Její stavba začala v listopadu 1935 a původně sloužila jako kavárna. Teprve postupně se z ní stala hospoda, která se díky filmu proslavila po celé republice.
Filmový štáb se do interiéru nevešel
Slavnosti sněženek se natáčely
od srpna do listopadu 1983. Jiří Menzel využil skutečné prostředí Kerska, takže většina venkovních záběrů vznikla přímo v osadě. Diváci tak mohou poznat skutečnou Hájenku, okolní lesy i některé domy, které ve filmu vystupují.
Jedna z nejznámějších částí filmu ale vznikala jinde.
Interiér hospody, ve kterém se myslivci přou o to, zda je lepší kančí se šípkovou, nebo se zelím, se natáčel v pražském ateliéru. Skutečná restaurace totiž neposkytovala dostatek prostoru pro celý filmový štáb a kamerovou techniku.
Potvrdil to i herec
Jaromír Hanzlík, který ve filmu ztvárnil Leliho. V rozhovoru pro Novinky zavzpomínal, že venkovní scény natáčeli přímo v Kersku, zatímco interiér Hájenky postavili v ateliéru. Podzimní počasí jim tehdy přálo a natáčení podle něj probíhalo poměrně hladce.
Kuriozitou je, že Jiří Menzel do filmu zapojil několik svých režisérských kolegů. Jiří Krejčík si zahrál Karla, který se s chutí pustil do pojídání salámů, a František Vláčil se ve filmu objevil v malé roli muže s panákem rumu. Na natáčení se podíleli také místní obyvatelé.
Hájenka v Kersku | Zdroj: Shutterstock Kančí se šípkovou si můžete dát i dnes
Hájenka rozhodně nezůstala opuštěnou filmovou památkou. Dnes je to normálně fungující restaurace, která na slavný film odkazuje nejen svou historií, ale také jídelním lístkem.
Kdo chce otestovat obě strany slavného mysliveckého sporu, může si objednat
Talíř Hájenka. Dostane polovinu porce se šípkovou omáčkou a polovinu se zelím. V aktuálním jídelním lístku speciální talíř stojí 365 korun. Samostatná kančí kýta se šípkovou vyjde na 275 korun, stejně jako kančí výpečky se zelím.
V nabídce nechybějí ani další zvěřinové speciality, například
srnčí na houbách nebo zvěřinový guláš na černém pivu. Restaurace si tak zachovává venkovský charakter, ale nabízí i další jídla pro návštěvníky, kteří zrovna nemají chuť na zvěřinu.
Podle aktuálních informací provozovatele má Hájenka v závěru roku 2026 otevřeno od pondělí do čtvrtka od 10.30 do 17 hodin, v pátek a sobotu do 21 hodin a v neděli do 19 hodin. Před cestou je ale vhodné zkontrolovat případné změny provozu.
Co ještě v Kersku uvidíte Výlet do Kerska se dá spojit s procházkou po místech spojených s Bohumilem Hrabalem. Nedaleko Hájenky stojí chata, ve které spisovatel pobýval přes třicet let. Koupil ji v roce 1965 za své první literární honoráře a právě tady vznikala řada jeho známých textů.
Chata prošla obnovou a Polabské muzeum ji zpřístupnilo veřejnosti jako expozici připomínající Hrabalův život a prostředí, ve kterém tvořil. Prohlídky se konají pouze po předchozí rezervaci a v menších skupinách.
V současnosti je však objekt po skončení sezony uzavřený a znovu se otevře na jaře 2027.
Zdroje článku:
hajenka-kersko.cz, novinky.cz, seznamzpravy.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová