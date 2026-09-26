Dušičkový věnec na hrob zvládnete vyrobit doma. Stačí pár větviček a přírodniny ze zahrady

Jak vyrobit dušičkový věnec na hrob za minimální náklady? Pomocí tohoto návodu vyrobíte krásnou dušičkovou dekoraci z větviček a dalších materiálů, které najdete na procházce.
Dušičkový věnec na hrob
Výroba vlastní pietní dekorace má velkou výhodu. Nemusíte utrácet za hotové dušičkové věnce v květinářství, protože základ vytvoříte i z materiálů, které rostou přímo na zahradě nebo je najdete na procházce. Podívejte se na podrobný postup,
jak vyrobit jednoduchý dušičkový věnec na hrob krok za krokem. Dušičkový věnec na hrob zvládnete vyrobit doma – Co budete na dušičkový věnec potřebovat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Co budete na dušičkový věnec potřebovat
Přírodní věnec na hrob překvapivě nepotřebuje velké množství materiálu. Úplně si vystačíte s několika základními položkami: základ na věnec – proutěný nebo slaměný zelené větvičky například z túje, cypřiše, smrku nebo jedle šišky mech šípky nebo jiné podzimní plody sušené květiny vázací drátek zahradnické nůžky případně tavná pistole tenké kleště na drát svíčka nebo drobná dekorace podle vkusu Tip redakce: Není nutné shánět všechen materiál. Vystačíte si i se dvěma až čtyřmi druhy materiálu a výsledkem bude jednoduchý, levný věnec na hrob. Které větvičky se na věnec na hrob hodí nejlépe
Správný výběr zelených větviček pro vytvoření základu je klíčem k úspěchu. Důležité je, aby byl použitý materiál zdravý a suchý.
Túje a cypřiš: Větvičky z cypřišů a tújí vytvoří hustý zelený základ a jejich ploché větvičky se při vázání snadno zapracují kolem korpusu.
Smrk a jedle: Pomocí těchto větviček bude mít věnec na hrob z chvojí tradiční vzhled a pevnou strukturu. Aby zelená výzdoba vydržela co nejdéle, sáhněte raději po materiálu, který má dobrou odolnost vůči opadávání a zasychání.
Jalovec a další stálezelené větvičky: Dodají dekoraci netradiční vzhled a zajímavou texturu. Věnec na hrob z přírodnin bude celkově příjemně oživený. Čtěte také: Podzimní věnec z juty a přírodních materiálů: DIY návod krok za krokem Jaký základ na dušičkový věnec zvolit? slaměný – dobře se do něj zapichují a připevňují přírodní materiály proutěný – jde o pěkný přírodní základ, který může zůstat částečně viditelný polystyrenový – vhodný spíš pro obalování než pro klasické vyvazování chvojí Čtěte také: DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení Jak vyrobit dušičkový věnec na hrob krok za krokem Jak vyrobit dušičkový věnec krok za krokem – Připravte si základ věnce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 1. Připravte si základ věnce
Velikost korpusu zvolte podle velikosti náhrobní desky. Pracujete-li se slaměným nebo polystyrenovým základem, obalte jej nejdříve jutovou stuhou nebo tmavou látkou. Tak se zakryjí případná prázdná místa.
Jak vyrobit dušičkový věnec krok za krokem – Nastříhejte větvičky na podobně dlouhé kusy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 2. Nastříhejte větvičky na podobně dlouhé kusy
Větvičky nastříhejte na délku asi patnáct až pětadvacet centimetrů podle toho, jak velký věnec tvoříte. Pracuje se s nimi potom mnohem lépe.
Jak vyrobit dušičkový věnec krok za krokem – Připevňujte větvičky po směru kolem korpusu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 3. Připevňujte větvičky po směru kolem korpusu
Z větviček si nejprve připravte malé svazky, které pak pevně omotávejte vázacím drátkem ke korpusu tak, aby každý nový svazek lehce překryl předchozí. Tím se zakryje vázací drátek.
Jak vyrobit dušičkový věnec krok za krokem -Přidejte šišky, šípky a další přírodniny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 4. Přidejte šišky, šípky a další přírodniny
Zvolené dekorace rozmístěte a připevněte drátkem nebo tavnou pistolí. Méně je v tomto případě více – několik šišek a šípků vypadá vkusněji než přeplácaný povrch.
Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší Jak ozdobit dušičkový věnec, aby působil přirozeně
Přírodní věnec ze zahrady: Kombinace tújí, šišek, mechu a šípků.
Jednoduchý zelený věnec: Různé druhy smíchaných jehličnanů doplněné pouze několika šiškami.
Elegantnější varianta: Jehličnatý základ, decentní sušené květy v zemitých tonech a jemná látková stuha. Čtěte také: Podzimní dekorace z kaštanů: Jak si vyrobit věnec, svícen a další dekorace z kaštanů krok za krokem Jak udělat, aby věnec na hrob vydržel co nejdéle? Používejte vždy čerstvě nastříhané a zdravé přírodní materiály. Věnec nikdy neuvazujte z příliš mokrých nebo zapařených větví. Ozdoby a plody zajistěte proti pádu ve větru. Vybírejte přírodniny, které odolají vlhku, sychravému počasí i ranním mrazům. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní dekoraci z toho, co najdete na zahradě: 5 elegantních nápadů Co dát na hrob spolu s věncem dušičkový svícen přírodní aranžmá v misce ze šišek a kůry podzimní kytici ve vazbě Tip redakce PlanetaZahrady
Nemusíte shánět všechen materiál. Vystačíte si se dvěma až čtyřmi druhy přírodnin, které spolu barevně a tvarově ladí. Jednoduchá kombinace často působí přirozeněji než věnec přeplněný ozdobami.
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DIY – Inspirace pro výrobu dušičkového věnce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
DIY – Inspirace pro výrobu dušičkového věnce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
DIY – Inspirace pro výrobu dušičkového věnce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Jak vyrobit dušičkový věnec krok za krokem -Přidejte šišky, šípky a další přírodniny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)