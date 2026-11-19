Mobil, nasvícený pokoj a bojovnice, která mluví portugalsky přímo do kamery. Virna Jandiroba, 38letá Brazilka ve slámové váze do 52,2 kg s bilancí 23-5-0 a 14 výhrami na submisi, tímhle způsobem fanouškům oznámila, že její éra v UFC skončila. Sama dala najevo, že ji to zaskočilo. V největší MMA organizaci světa zápasila od dubna 2019 a v říjnu 2025 šla o titul. Redakce MMAmag si k jejímu konci otevřela oficiální žebříček UFC, statistický zápis posledního zápasu a kalendář, a vyšla z toho jiná zpráva, než jakou nabízí první dojem.
Před kameru si sedla sama a řekla to, co UFC nezveřejnilo
Žádná tisková zpráva, žádné oficiální video organizace. Jen příspěvek na jejím profilu z 18. listopadu 2026, z jehož přepisu GE / Combate cituje větu: „Faktem je, že mě UFC propustilo. V tu chvíli mě to zaskočilo“. Překlad z portugalštiny je redakční. Jandiroba podle ESPN, která odchod popsala jako propuštění, zároveň uvedla, že kariéru končit nechce a bude hledat příležitosti jinde. UFC veřejné prohlášení k rozchodu nevydalo, takže zatím platí její verze.
Zápas o titul? Kalendář ukazuje jiné datum
- 25. října 2025: Jandiroba prohrála na UFC 321 s Mackenzie Dern jednomyslným rozhodnutím na pět kol, šlo o uvolněný titul slámové váhy do 52,2 kg.
- 7. listopadu 2026: prohrála na turnaji UFC Fight Night v Las Vegas s Tatianou Suarez, Američankou ve slámové váze s bilancí 14-1-0 a postavením nad Jandirobou v žebříčku. O titul nešlo.
- 18. listopadu 2026: sama oznámila, že v UFC skončila.
Poslední porážka tedy nebyla titulová a rozhodčí ji neviděli jednoznačně: lístky zněly 30-27, 30-27 a 29-28. Ze statistického přepisu zápasu, který vychází z oficiálního zápisu UFC, plyne 28 úspěšných významných úderů Suarez proti 17 Jandiroby. A jedna zvláštnost: Suarez neproměnila ani jeden z osmi pokusů o strhnutí, přesto nasbírala 9:12 kontroly na zemi.
Slovák Buday zná ten pocit nepříjemně dobře
ANALÝZA Proč organizace pouští lidi, kteří vyhrávají? Martin Buday, 35letý slovenský těžkotonážník s bilancí 16-4-0, odešel z UFC po výhře nad Marcusem Almeidou v červenci 2025. MMA Fighting tehdy napsal, že šlo o poslední zápas jeho smlouvy a organizace mu novou nenabídla, i když měl v UFC bilanci 7-1 a figuroval ve dvanáctce těžké váhy.
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, jak to dopadlo dál: v OKTAGON MMA má Buday dvě prohry v řadě, 28. prosince 2025 s Willem Fleurym technickým knockoutem v 1. kole a 6. června 2026 s Lazarem Todevem na body.
Případ Jandiroby zapadá do roku 2026, ve kterém ESPN zmiňuje další bojovníky s kladnou bilancí v UFC, mimo jiné Michaela Page nebo bratry Basharatovy. Konkrétní důvod u Jandiroby ale organizace veřejně neuvedla. Doložitelný je jen vzorec: ranking je sportovní informace, ne záruka smlouvy.
Co by musela splnit PFL a co OKTAGON, než se Brazilka vrátí do klece
Potvrzené je zatím jediné: Jandiroba chce dál zápasit. Žádná organizace veřejně zájem nepotvrdila. Soupisky a žebříčky, které redakce MMAmag prošla, její jméno neobsahují. PFL, americká MMA organizace s ligovým formátem, ženskou slámovou váhu do 52,2 kg vede, OKTAGON MMA má v oficiálním žebříčku k 12. listopadu 2026 u žen jen muší váhu do 56,7 kg a bantamovou do 61,2 kg.
Kolik si za poslední zápas vydělala, zůstává otevřené: oficiální výplatní listina k turnaji veřejně dostupná není, a odhady ze sekundárních webů v článku nemají co dělat.
Trojka žebříčku, která stojí za dveřmi. Mezi jejím oficiálním pořadím a platnou smlouvou je teď rozdíl 11 dní a jedno video natočené na mobil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek