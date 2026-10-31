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Dallas zastavil už druhý neporažený tým během tří dnů. Flagg a Irving nasázeli Houstonu 68 bodů

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Nejdřív Oklahoma, teď Houston. Dallas Mavericks během tří dnů připravil první porážku sezony dvěma soupeřům, kteří do vzájemného utkání nepoznali přemožitele. Výhru 116:111 nad Rockets táhli Kyrie Irving s 35 body a Cooper Flagg, který přidal dalších 33. A právě jejich společné fungování je pro Dallas možná důležitější než jedna výhra.
Dallas zastavil už druhý neporažený tým během tří dnů. Flagg a Irving nasázeli Houstonu 68 bodů

Dallas zastavil už druhý neporažený tým během tří dnů. Flagg a Irving nasázeli Houstonu 68 bodů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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