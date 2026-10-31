Dallas zastavil už druhý neporažený tým během tří dnů. Flagg a Irving nasázeli Houstonu 68 bodůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dallas zastavil už druhý neporažený tým během tří dnů. Flagg a Irving nasázeli Houstonu 68 bodů
Článek byl publikován 31.10.2026 13:15
Když Paris Saint-Germain prohrávalo s posledním Le Havre, Achraf Hakimi vzal zápas do vlastních rukou....
Když Paris Saint-Germain prohrávalo s posledním Le Havre, Achraf Hakimi vzal zápas do vlastních rukou....
Connor Hellebuyck vyhrál oba dosavadní zápasy za New Jersey, zatímco Winnipeg se dál propadá. Osm utkání...
Andoni Iraola s Bournemouthem vyhrál tři z posledních čtyř zápasů proti Arsenalu. V neděli se s Mikelem...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Satoranského vzkaz z nemocnice: Byl to děsivý moment, ale už se cítím lépe
- Flagg táhl Dallas k výhře o 24 bodů. Neporažená Oklahoma narazila, ale bez několika důležitých hráčů
- Knicks prohrávali o třináct bodů a hrozil jim historický start. Pak pustili Detroit k pouhým 25 bodům za dvě čtvrtiny
- Nováček Brooklynu zachránil zápas, pak neproměnil nájezd. Tatum rozhodl poslední střelou prodloužení