Vyhazovat slupky od mandarinek do koše je doslova hřích. V domácnosti naleznou další nenahraditelné využití

Jak jíst mandarinky, ví snad každý, ovšem mnoho lidí si klade otázku, jak využít jejich slupky, které většinou končí v koši. Toto jsou ty nejlepší způsoby.
Zimní období si nelze spojit s ničím jiným než s vůní mandarinek, které jsou během chladných měsíců hojně dostupné v každém obchodě. Mnozí z nás tak mají tisíce nápadů, jak toto citrusové ovoce chutně jíst,
ovšem mnoho lidí neví, co dělat s jejich slupkou, která vždy končí v koši. Tento „odpad“ má však samozřejmě různá využití, o kterých pravděpodobně mnozí lidé nemají žádné ponětí. Podívejte se proto na ty nejlepší způsoby, jak využít slupku od mandarinek. Přírodní osvěžovač vzduchu
Vůně mandarinek je pro mnoho lidí velmi příjemná, a proto lze jejich slupku využít tak, že ji použijete na odstranění nepříjemných pachů ve svém domě. Slupku snědené mandarinky
stačí položit na papír a umístit ji na světlé místo, aby oschla. Jakmile bude dostatečně usušená, stačí ji nadrtit na menší kousky a nasypat do plátěného sáčku. Takový domácí osvěžovač pak můžete umístit například do svého šatníku nebo ho vkládat přímo do svých bot. Účinný prostředek proti škůdcům
I v zimě se mohou objevit v našich domácnostech mravenci, kteří vyhledávají potravu. Přestože existuje mnoho způsobů, jak se jich můžete zbavit, pomocí mandarinek to nebude
ani drahé, ani náročné. Stačí akorát rozložit po domě slupky tohoto citrusového ovoce (zejména ve spíži a skříních s potravinami), které malé škůdce účinně odradí. Pamatujte však, že je dobré slupky čas od času zaměnit za nové. Fotografie: Freepik Čisticí prostředek
Určitě znáte ten pocit, když je vaše koupelnové vybavení pokryto nánosem vodního kamene a přilepenými zbytky mýdla. Abyste nemuseli kupovat předražené čisticí prostředky,
postačí vám použít slupky z mandarinek, které stačí dát do rozprašovače a zalít octem (směs nechte alespoň pár hodin působit, aby se ingredience mohly spojit). Poté už můžete roztok nastříkat na špínu, otřít hadříkem a koupelna se bude lesknout jako dříve.
Účinná zbraň proti nezbedným kočkám
Pokud máte doma kočku, jistě víte, že její činy někdy mohou být opravdu otravné a v některých případech dokonce destruktivní –
zejména když se tlapkami prohrabává v květináčích a ničí tak vaše květiny. Abyste takovému chování předešli, umístěte ke květinám mandarinkové slupky, které vašeho čtyřnohého mazlíčka účinně a bezbolestně odradí. Fotografie: Freepik Léčivý sirup
Zima není pouze obdobím, kdy jíme mandarinky, ale také dobou, kdy se člověk snadno nachladí – v takovém případě se vyplatí do svého jídelníčku zařadit citrusy, které obsahují hojné množství vitamínu C.
Využít však můžete i mandarinkové slupky, z nichž lze připravit skvělý léčivý sirup. Stačí akorát slupky důkladně očistit, vložit je do zavařovací sklenice a následně je posypat cukrem nebo medem. Směs posléze musíte nechat několik hodin odpočívat, dokud se šťáva neuvolní. Nakonec sirup přeceďte a máte hotovo.
Zdroj:
Porady Interia
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Vyhazovat slupky od mandarinek do koše je doslova hřích. V domácnosti naleznou další nenahraditelné využití appeared first on BydlímeÚtulně.cz.