Karlos Vémola se tvrdě pustil do Lely: „Snaží se hrát si na matku roku, což není pravda"

Dva dny poté, co Lela Vémolová v rozhovoru pro eXtra popsala, jak Karlos údajně odjel lyžovat do Alp v době vážné operace jejich syna Arnieho, přešel zápasník do protiútoku. Neřešil minulost. Přesunul celý spor do přítomnosti, ke konkrétním dnům, hodinám a korunám. Děti prý má většinu času u sebe, hradí jim družiny, kroužky i stravu a Lele posílá padesát tisíc měsíčně. Její obraz pečující matky? Podle Karlose fasáda.
Protiútok postavený na logistice a penězích
Karlos Vémola 27. října 2026 pro Expres popsal každodenní realitu tak, jak ji vidí on. Lela prý vstává v pět ráno, děti ráno odveze, ale celý den je nemá. Odpoledne je vyzvedne, večer rychle uloží. „Vůbec s nimi není,“ řekl. Sám se podle svých slov „honí a stará,“ a navíc platí.
Částky, které zmiňuje, nejsou nové. Už v září tvrdil, že dává padesát tisíc měsíčně na děti a nabídl dalších třicet tisíc na bydlení, tedy osmdesát tisíc celkem. Lela tuto nabídku odmítla. V instagramovém livestreamu se svým advokátem v září požadovala padesát tisíc na každé ze tří dětí, tedy sto padesát tisíc měsíčně. Karlos to v říjnu komentoval stručně: „Chce se soudit.“
Co Lelu přimělo promluvit první
Karlosova slova o „matce roku“ nepřišla z ničeho. Lela v posledních říjnových dnech přišla se dvěma konkrétními příběhy, které měly ukázat, jaký otec Karlos podle ní je.
První se týkal synovy hospitalizace. Arnie měl podstoupit vážnou operaci a Karlos v té době podle Lely odjel lyžovat do Alp, a měla tam s ním být i Monika Naomi, jeho nová partnerka. Druhý příběh popisoval rodinnou dovolenou, ze které Karlos po jednom dni odletěl s vysvětlením, že míří pracovně do Šamorína. Lela později z letenky usoudila, že skutečným cílem bylo Bulharsko.
Karlos tyto epizody podrobně nerozebíral. Místo toho otočil optiku: neřešme, co bylo, řešme, co je teď. A teď prý děti živí, vozí a má u sebe většinu času on.
Dvě verze, žádný verdikt
Stojí proti sobě dvě pečlivě budované veřejné identity. Lela rámuje svou pozici přes krizové momenty minulosti: nepřítomný otec, nevěra, opuštění v těžkých chvílích. Karlos staví obranu na současné logistice, tedy na tom, kdo ráno vstává, kdo platí kroužky a kdo děti reálně má.
Obě verze mají jednu společnou vlastnost: žádnou z nich dosud nepotvrdil soud ani jiná autorita. Přesný harmonogram střídavé péče není veřejně znám. Expres v září s odkazem na anonymní zdroj blízký páru psal o střídání po týdnech, ale šlo o neověřené tvrzení. Lela ještě v září hájila, že děti by měly být primárně u ní, protože je „vypiplala“. Karlos tvrdí opak.
Redakce VIPŽivot zaznamenala, že už v srpnu přitom Lela na Instagramu psala o tom, že dohodnuté platby nebyly hrazeny pravidelně, načas ani vždy v dohodnuté výši. Přišel i odtah jejího auta. Spor se dávno přesunul za hranice partnerského rozchodu do oblasti, kde se bojuje o peníze, režim dětí a veřejnou důvěryhodnost.
Monika Naomi jako třetí postava příběhu
V Lelině vyprávění je Monika Naomi víc než nová partnerka. Je symbolem, důvodem, proč se rodina rozpadla, a postavou přítomnou v obou krizových epizodách. Karlos v polovině října přiznal, že mu Monika „pomohla“ po propuštění z vazby, ale trval na tom, že se začali stýkat až po rozchodu s Lelou. Redakce eXtra.cz koncem srpna vyfotila Karlose s Monikou, jak se drží za ruce, a zachytila je i s dětmi v herně. Monika už není spekulace, je součástí nového rodinného uspořádání, ať už to Lela přijímá, nebo ne.
Kam spor míří
Pokud se rodiče nedohodnou na péči a výživném, rozhoduje podle občanského zákoníku soud. Ten posuzuje nejlepší zájem dítěte, rozsah osobní péče každého rodiče i životní úroveň, na kterou byly děti zvyklé. Ústavní soud letos v srpnu potvrdil, že právě nejlepší zájem dítěte zůstává předním hlediskem opatrovnických řízení. Ministerstvo spravedlnosti provozuje portál k výživnému s doporučující tabulkou i možností mediace, ta ale předpokládá ochotu obou stran.
U Vémolových zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ochota ke kompromisu přišla dřív než soudní předvolání. Veřejné výroky obou rodičů už dávno neslouží k vysvětlování rozchodu. Slouží k budování pozice pro případ, že o osudu jejich tří dětí rozhodne někdo jiný než oni sami.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová