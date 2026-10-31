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Karlos Vémola se tvrdě pustil do Lely: „Snaží se hrát si na matku roku, což není pravda"

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Dennívýzva
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Zápasník v nejnovější mediální přestřelce rozebral, kdo děti reálně má, kdo platí kroužky a proč Lela podle něj zkresluje svou roli matky.
Karlos Vémola se tvrdě pustil do Lely: „Snaží se hrát si na matku roku, což není pravda"

Karlos Vémola se tvrdě pustil do Lely: „Snaží se hrát si na matku roku, což není pravda"

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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