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Legendární Fantom opery v moderním hávu. Klasika s dcerou filmových hvězd vstoupila do kin

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Legendární román Gastona Lerouxe Fantom opery, jenž se dočkal neméně legendárního muzikálu, je tu po delší době s dalším filmovým zpracováním, které můžete od 29. října vidět i v českých kinech. Režisér Alexandre Castagnetti přesunul slavný příběh do současnosti a proměnil ho v romantickou story s příchutí hororu i jisté přestylizovanosti.
Legendární Fantom opery v moderním hávu. Klasika s dcerou filmových hvězd vstoupila do kin

Legendární Fantom opery v moderním hávu. Klasika s dcerou filmových hvězd vstoupila do kin

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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