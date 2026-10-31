Legendární Fantom opery v moderním hávu. Klasika s dcerou filmových hvězd vstoupila do kin

Legendární román Gastona Lerouxe Fantom opery, jenž se dočkal neméně legendárního muzikálu, je tu po delší době s dalším filmovým zpracováním, které můžete od 29. října vidět i v českých kinech. Režisér Alexandre Castagnetti přesunul slavný příběh do současnosti a proměnil ho v romantickou story s příchutí hororu i jisté přestylizovanosti.
Podíváme se tedy do současné Paříže, v níž se v prostorách Opery Garnier připravuje ambiciózní inscenace opery Orpheus. Její tajemný autor, zesnulý skladatel Ernest Dupré, si ale přál, aby jeho dílo nikdy nebylo uvedeno, a traduje se, že jeho fantom stále pobývá v prostorách historické budovy. Do hlavní role je obsazena tanečnice Anastasia (Deva Cassel), která se během zkoušení seznamuje s tajemným klavíristou (Julien De Saint Jean), jehož kouzlu ihned propadne. Právě on se zdá být obávaným fantomem. Před blížící se premiérou navíc začíná v prostorách opery docházet k tajemným a znepokojivým událostem a vše nasvědčuje tomu, že duch fantoma skutečně ožívá.
Lidé, kteří znají román či minimálně viděli slavný muzikál, asi moc dobře vědí, co bude následovat, to však v tomto případě příliš nevadí. Tvůrci si kromě přechodu do současnosti přichystali i pár dalších změn, stále však zůstávají svým vyzněním i stylistikou věrni původní látce, které však zároveň chtějí dát svěží háv. Pomáhají si tak nejen nutnou přestylizovaností, která se týká nejen ústřední zápletky a zejména titulního fantoma, ale také skvělou řemeslnou stránkou, která si výtečně pomáhá divadelními kulisami či hudbou.
Zaujme zde také neokoukané, ale sebejisté obsazení, jemuž kraluje správně křehká Deva Cassel, dcera francouzského veterána Vincenta Cassela a nestárnoucí krásky Monicy Bellucci. „Při kamerových zkouškách byla velmi přesvědčivá a je nesmírně pracovitá,“ vysvětloval režisér hlavní důvod jejího obsazení. Deva se sice již od šesti let věnovala baletu a taneční průprava jí proto nechyběla, i přesto musela podstoupit intenzivní hereckou přípravu. „Pracovala jsem tři měsíce deset hodin denně se skutečnými tanečníky, což mě velmi motivovalo překonávat vlastní hranice,“ říká mladá herečka, která se snažila, aby ji dublérka nahrazovala jen při těch nejnáročnějších tanečních scénách.
S Julienem De Saintem Jeanem navíc mají na plátně uvěřitelnou chemii, která osciluje mezi láskou a znepokojením. Herec naopak trávil velmi intenzivní čas v maskérně, kde pobýval každý den před natáčením hodinu a půl, aby jeho krásná tvář dostala uvěřitelně znetvořený vzhled. „Líčení a kostýmní zkoušky na mě velmi zapůsobily. Jako herec mám právě v takových chvílích pocit, že postavě vdechuji život,“ dodává herec.
Poutavému vizuálu a skvělé práci s kamerou pomohl samozřejmě také fakt, že mohl štáb natáčet ve skutečné pařížské Opeře Garnier, která inspirovala už samotného Gastona Lerouxe. Památkově chráněná budova přitom podléhá přísným pravidlům, takže natáčení rozhodně nebylo procházkou růžovým sadem. „Nesmíte se dotknout ani žárovky, technici Opery nám byli neustále za zády,“ popisuje režisér Alexandre Castagnetti. „V Opeře jsme nakonec ztratili pojem o čase a nevěděli, jestli venku bylo světlo, nebo tma. Bylo to, jako bychom byli nepřetržitě uvnitř filmu. Bylo to kouzelné,“ dodává Deva Cassel.
Tvůrci dostali exkluzivní přístup i do chodeb a prostor, kam se veřejnost běžně nepodívá. Opera dokonce disponuje vodní nádrží, její prostory však byly pro natáčení ikonického podzemního jezera nevhodné. Vznikla tak monumentální dekorace o rozloze téměř 1 300 metrů čtverečních se stěnami vysokými 15 metrů. Pečlivou přípravu si vyžádaly také monumentální taneční sekvence a pečlivá práce je na výsledku dle prvních reakcí znát. Dočkal se Fantom opery díky tomu další důstojné adaptace? To můžete v kinech zjistit už nyní.
Zdroj: Bioscop