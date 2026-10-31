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Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média

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V Karlovarském kraji lidé v úterý 3. listopadu podpoří protesty proti změně financování veřejnoprávních médií České televize a Českého rozhlasu minimálně v Chebu a Karlových Varech. V obou městech jsou naplánována shromáždění na 16:36. Protesty a stávku podporují i regionální pracovníci obou médií.
Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média

Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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