Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média

Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní médiaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní médiaZdroj: Anna Pospíšilová
Článek byl publikován 31.10.2026 13:00
Hokejisté Pardubic vyhráli v 16. kole hokejové extraligy v Karlových Varech 4:2 a zabrali po sérii tří...
Město Sokolov nechá zbourat přístavbu městské tržnice, historickou část budov ponechá. Místo zbouraného...
Karlovarský kraj připravuje projekt zaměřený na modernizaci výuky na středních školách. Zapojit by se do...
Státní veterinární správa nařídila řetězci Lidl stáhnout z obchodů sádlo z Rakouska, které neprošlo...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
- Bavorsko a Česko posilují spolupráci v krizových situacích. Řešily i hašení lesních požárů
- Hokejisté Pardubic zvítězili v Karlových Varech 4:2 a uspěli po sérii tří proher
- Sokolov zbourá část tržnice a vytvoří nové veřejné prostranství
- Karlovarský kraj chce modernizovat výuku pomocí AI. Inspiraci hledá na severu Čech