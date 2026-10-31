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Babiš našel viníky nenávisti v opozici. Grolich je komik a ostatní kartel. Koaliční Turek se prý vymkl z rukou

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Andrej Babiš našel viníky společenského napětí.
Premiér Andrej Babiš přichází do jednacího sálu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Premiér Andrej Babiš přichází do jednacího sálu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:14

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