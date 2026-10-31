Babiš našel viníky nenávisti v opozici. Grolich je komik a ostatní kartel. Koaliční Turek se prý vymkl z rukou

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Babiš našel viníky nenávisti v opozici. Grolich je komik a ostatní kartel. Koaliční Turek se prý vymkl z rukouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš našel viníky společenského napětí.
Premiér Andrej Babiš přichází do jednacího sálu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
Doba čtení 10 min
Článek byl publikován 31.10.2026 13:14
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- Koalice v Jihlavě počítá opět se čtyřmi náměstky. Ustavující zastupitelstvo bude v pondělí
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