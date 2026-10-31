Plzeň představila na evropském bezpečnostním veletrhu technologie pro ochranu města

V pražském PVA EXPO v Letňanech se letos sešlo více než 530 vystavovatelů a oficiální delegace ze zhruba 70 zemí světa. Program nabídl více než 45 odborných panelů a konferencí. Hlavními tématy byly například autonomní systémy, umělá inteligence, bezpilotní letouny, robotika nebo kybernetická bezpečnost.
Plzeň na veletrhu reprezentovali odborníci z Drony SIT a Metropolitního dispečinku Správy informačních technologií města Plzně. Představili projekty, které pomáhají zvyšovat bezpečnost ve městě a získávají pozornost také v zahraničí.
„Future Forces Forum se koná jednou za dva roky a je velmi významnou příležitostí, jak se propojit, sdílet zkušenosti a navazovat nové kontakty a spolupráci s lidmi v tomto sektoru,“ uvedl ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.
Veletrh se nezaměřuje pouze na obranný průmysl, ale také na vnitřní bezpečnost, krizové řízení a moderní technologie. „Jako město jsme zde prezentovali technologie používané ve veřejném prostoru, které pomáhají zlepšit bezpečnost v Plzni – jednoduše řečeno takové, které nám umožňují rychleji dostat pomoc tam, kde je potřeba,“ doplnil Šantora.
Návštěvníky zaujala například technologie Pil-Sky, která slouží k monitorování vzdušného prostoru nad Plzní. Město představilo také moderní kamerový systém schopný rozpoznávat krizové situace, například kolaps člověka, nebo zvukové detektory zachycující střelbu či rozbíjení skla.
„Ukázali jsme naši práci spojenou s integrovaným záchranným systémem, návštěvníky zaujal také projekt Pil-Sky, tedy technologie pro monitoring vzdušného prostoru nad Plzní,“ popsal ředitel divize Bezpečné město Správy informačních technologií města Plzně Josef Navrátil.
Zájem o prezentaci byl podle něj mimořádný. „Musím říct, že zájem návštěvníků byl obrovský, doslova jsme se nezastavili, možná i proto, že Plzeň byla jedním z prvních zástupců samosprávy mezi vystavovateli,“ dodal Navrátil.
Město přivezlo také inovativní firmy
Veletrh představoval příležitost nejen k prezentaci technologií, ale také k navazování obchodních kontaktů. Do Prahy proto společně s městskými odborníky vyrazily i společnosti, které prošly plzeňským inkubačním programem a město je dlouhodobě podporuje.
„Naším cílem je, aby společnosti zapojené do Plzeňského inovačního ekosystému expandovaly a vytvářely zde nová pracovní místa s přidanou hodnotou, proto se snažíme je propojovat se zajímavými obchodními partnery,“ vysvětlil manažer odolnosti a bezpečnosti Správy informačních technologií města Plzně Pavel Bacík.
Případná spolupráce s armádou nebo bezpečnostními složkami by podle něj mohla firmám otevřít nové možnosti. Přínos by z toho mělo mít také samotné město v podobě nových pracovních příležitostí.
„Jsme rádi, že jsme mohli být součástí Future Forces Forum, protože se čím dál víc ukazuje, že role měst je při budování odolnosti a bezpečnosti klíčová,“ uzavřel Bacík.