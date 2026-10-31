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Kouč českého nároďáku Denia se upíná k návratu Schicka. Útočník si dal čas na rozmyšlenou

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Dennívýzva
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Santi Denia Patriku Schickovi telefonoval a nechává mu otevřené dveře. Útočník Leverkusenu se zatím nerozhodl. Česko mezitím v Lize národů ani jednou nebodovalo.
Kouč českého nároďáku Denia se upíná k návratu Schicka. Útočník si dal čas na rozmyšlenou

Kouč českého nároďáku Denia se upíná k návratu Schicka. Útočník si dal čas na rozmyšlenou

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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