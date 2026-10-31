Kouč českého nároďáku Denia se upíná k návratu Schicka. Útočník si dal čas na rozmyšlenou

Hovor proběhl na dálku. Schick byl s Leverkusenem v přípravě, a tak mu španělský trenér české reprezentace zavolal. Denia o tom mluvil v rozhovoru pro podcast Kudy běží zajíc, z něhož cituje web
Ruik.cz. Domluvili se, že si hráč vezme čas na rozmyšlenou. Je to podle trenéra Schickovo osobní rozhodnutí, dveře jsou otevřené všem a Denia by byl rád, kdyby se vrátil. Schicka přitom označil za hráče, kterého tým „potřebuje a chce“, a za vzor pro mladé. Na straně trenéra tedy jasný zájem, na straně hráče zatím jen ochota přemýšlet. Mezi tím leží čtyři prohrané zápasy a dva vstřelené góly. Telefonát, který nic neuzavřel
Návrat k 31. říjnu domluvený není. Nejčerstvější přímé vyjádření samotného Schicka pochází z 5. října, kdy po vyhlášení ankety Zlatý míč pro
ČTK řekl, že své rozhodnutí nereprezentovat zatím cítí stejně. Návrat do budoucna ale nevyloučil.
Podmínky postavil na osobní, ne sportovní rovině. Musí být zdravý a musí cítit, že je schopný národnímu týmu něco dát a pomoct. Pak si s trenérem může znovu promluvit. O kapitánské pásce, roli v sestavě nebo herním systému nemluvil. Termín také nepadl.
Ještě v září přitom situace vypadala uzavřeně. Manažer reprezentace Pavel Nedvěd na nominační tiskové konferenci 18. září uvedl, že s útočníkem byli v kontaktu on i Denia, ale Schick momentálně neměl a nemá zájem reprezentovat. Tým to podle něj akceptoval a pro danou chvíli šlo o uzavřenou kapitolu. Během zhruba dvou týdnů se tón posunul od „nemá zájem“ k „zatím to cítím stejně“. Malý posun, ale slyšitelný.
Dva góly ve čtyřech zápasech
Proč se Denia ke Schickovi tolik upíná, ukazuje tabulka skupiny A3 Ligy národů. Podle oficiálních výsledků
UEFA odehrálo Česko pod novým trenérem tyto zápasy:
Datum Zápas Výsledek Český střelec 26. 9. Česko – Chorvatsko 1:2 Adam Karabec 29. 9. Česko – Anglie 0:2 nikdo 3. 10. Španělsko – Česko 3:1 Jiří Sláma 6. 10. Anglie – Česko 3:0 nikdo
Nula bodů, skóre 2:10, poslední místo. Španělsko má 12 bodů, Anglie 9, Chorvatsko 3. Průměr půl gólu na zápas je proti soupeřům takového kalibru pochopitelný, ale pro trenéra, který chce hrát aktivně a s míčem, je to bolestivé číslo. Oba dosavadní góly navíc nedali útočníci, ale záložníci.
Útok se mezitím skládal za pochodu. V první Deniově nominaci byli Adam Hložek, Tomáš Chorý a Pavel Šulc. Po zranění Chorého přibyli Václav Sejk a Daniel Vašulín, po dořešení administrativy se ke kádru připojil i Ryan Naderi z Rangers. Denia už v září vysvětloval, že Hložek i Šulc mohou hrát na hrotu i pod ním. To je flexibilita, ale také přiznání, že klasická devítka s mezinárodním renomé v kádru chybí.
Střelec, který v klubu nepřestal pálit
Schick v národním týmu skončil s bilancí 56 startů a 26 gólů. Žádný jiný český útočník posledních let se k takovému číslu ani nepřiblížil. V Leverkusenu přitom od léta nezpomalil: podle oficiálního profilu Bundesligy má v sezoně 2026/27 šest ligových gólů a dvě asistence. K tomu skóroval v Evropské lize proti Lechu Poznaň a v německém poháru proti Norimberku.
Srovnání je krutě jednoduché. Jeden hráč dal v Bundeslize za podzim třikrát víc gólů než celá česká reprezentace v Lize národů. To samozřejmě nejsou srovnatelné soutěže ani soupeři a Schick i během reprezentační kariéry čelil výtkám, že klubovou produktivitu do národního týmu nepřenáší pravidelně. Jenže právě v tomhle je podle nás jádro Deniova zájmu. Schick nabízí kombinaci, kterou nikdo jiný v Česku teď nemá: zakončení, hru zády k brance, zkušenost z velkých zápasů a respekt, který mu prokazují stopeři soupeřů i spoluhráči v kabině.
Kdyby se vrátil, Hložek a Šulc by nemuseli suplovat roli hrotového útočníka a mohli by hrát tam, kde jsou nejnebezpečnější. Představa, že by jeden hráč sám otočil zápasy se Španělskem nebo Anglií, je ale stejně mylná. Problém české reprezentace se netýká jen jména na hrotu, ale celé efektivity v koncovce.
Proč odešel a co se mezitím změnilo
Schick oznámil konec 25. června, po mistrovství světa. Tehdy mluvil o tom, že český fotbal má na víc, že řada věcí dlouhodobě nefunguje a že rozhodnutí nedělá ze zlosti. Ostřejší byl až v létě v podcastu To nemá kam: reprezentace mu podle jeho slov víc brala, než dávala. Zmínil psychickou únavu z atmosféry kolem týmu, organizační problémy na mistrovství světa i pocit, že se tým nikam neposouvá.
Od té doby se změnilo hodně. Přišel Denia, první zahraniční trenér v historii české reprezentace, se španělskou metodikou a dlouhodobým cílem směřujícím k EURO 2028. Liga národů má pro něj sloužit i jako rozvojová fáze. Schick to z dálky sledoval a v říjnu ocenil, co viděl: tým víc drží míč, rozehrává odzadu, kombinuje a dokáže si vytvořit šance i proti velkým soupeřům. Atmosféra podle něj působí pozitivněji.
Výsledky se tedy zhoršily, ale přesně to, co Schicka v červnu odradilo, se podle jeho vlastních slov zlepšuje. To je podle nás nejsilnější argument pro jeho návrat, silnější než tabulka.
První velká zkouška Denii
Pro španělského kouče je Schick víc než posila. Změnit styl hry je jedna věc, tu už Denia podle ohlasů zvládá. Přesvědčit hráče, který z reprezentace mentálně odešel, je úkol jiného typu. Vyžaduje důvěru, trpělivost a pocit, že se hráč vrací do jiného prostředí, než ze kterého odcházel.
Že to nefunguje automaticky, ukazuje příklad Vladimíra Daridy. I s ním se Denia sešel osobně. Záložník mu ale vysvětlil, že jeho návrat byl jen na baráž a mistrovství světa a že chce šetřit tělo a trávit čas s rodinou. Jakoukoli krátkodobou variantu teď definitivně uzavřelo zranění: podle ČT sport z 28. října má Darida přetržený vnitřní postranní vaz v koleni, čeká ho operace a bude chybět zhruba tři měsíce.
U Schicka je situace jiná. Je blíž vrcholu kariéry než jejímu konci, je zdravý a pravidelně střílí. Nejbližší praktický milník je jasný: Česko hraje 12. listopadu doma se Španělskem a 15. listopadu v Chorvatsku. Pokud by se měl vrátit ještě letos, rozhodnutí by muselo padnout před oznámením listopadové nominace. Veřejně ale žádný termín nezazněl a nic nenasvědčuje tomu, že by se Schick chtěl nechat tlačit.
Denia zvolil cestu bez nátlaku. Telefonát, otevřené dveře, rozhodnutí na hráči. Dá se čekat, že právě tenhle přístup má větší šanci než veřejné apely, které by Schickovi spíš připomněly, proč odcházel.
Dveře do kabiny v Edenu jsou otevřené, židle na hrotu zatím volná. Zda ji Schick obsadí v listopadu, za rok, nebo vůbec, rozhodne on sám.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl