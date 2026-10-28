Moderátor Železný o Kaiserovi: Nepromarnil svůj zcela výjimečný talent?

Doslova smršť komentářů spustil herec a komik Oldřich Kaiser svým krátkým videem, na kterém se vyjadřuje k aktuálně řešené snaze vlády zrušit koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas.
„Dobrý den, jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky. Dokonce i Ukrajina je neplatí,“ sdělil na videu, které zveřejnil na Facebooku režisér Michal Huvar. O natočení a zveřejnění videa jej požádal Kaiser během návštěvy.
Ten nejprve video skutečně zveřejnil a pak zase stáhl. „Ano, po smršti ohlasů mi pan Kaiser řekl, ať to smažu,“ vysvětluje Huvar. Zároveň ale dodal, že Kaiser následně požadavek změnil. „Večer si to rozmyslel a pravil, ať to tam vrátím. Tak se stalo. Tak jednoduché to bylo. A není to fejk,“ uvedl režisér.
Mezitím se na sítích ke Kaiserovi vyjadřují další a další osobnosti. Například moderátor Jakub Železný, který v minulých letech moderoval prestižní zpravodajské pořady České televize, například Události.
Železný: Pan Kaiser má na svůj názor právo
„Vyskočilo na mě video, kde pan Kaiser říká, že chce zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Je-li pravé, pravím: nesouhlasím s ním! A myslím si o něm své,“ uvedl nejprve Železný na svém profilu na síti X. A pokračoval: „Napadá mě i otázka: nepromarnil trochu někdo svůj zcela výjimečný talent? Ale chci žít v zemi, kde má pan Kaiser na svůj názor plné právo!“ dodal Železný.
Video Oldřicha Kaisera okomentoval i režisér Jan Hřebejk. „Po té předchozí demonstraci napsal Jiřímu Lábusovi, že je mu z těch lidí (demonstrujících) na blití. Jestli myslel i Zdeňka Svěráka s Miloněm Čepelkou, nevím. Takže tak. Asi někde ve Vídni s paní Vokatou nadávají na uprchlíky. Každého volba,“ uvedl Hřebejk.
Není to jen recese?
Pod zveřejněným videem se to naopak hemží podpůrnými a souhlasnými komentáři. „Jste moc statečný. Nevím, proč zmiňujete Ukrajinu, ale budiž, asi k tomu nějaký důvod byl. Já je platit odmítám a platit je nebudu,“ okomentovala Kaiserova slova například uživatelka Miri Cermanová.
Vyvstává ovšem i otázka, zda své vyjádření Oldřich Kaiser vlastně myslel vážně. „Nevím, jestli to pan Oldřich myslel vážně, nebo to byla recese. Je totiž známý recesista,“ dodává v jednom z komentářů Zdeňka Hůrková.
Zdroje: Autorský text, Facebook, síť X