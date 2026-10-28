Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Moderátor Železný o Kaiserovi: Nepromarnil svůj zcela výjimečný talent?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalý moderátor Událostí a dalších pořadů České televize Jakub Železný okomentoval slova Oldřicha Kaisera, který vyslovil svůj názor na rušení koncesionářských poplatků.
Moderátor Železný o Kaiserovi: Nepromarnil svůj zcela výjimečný talent?

Moderátor Železný o Kaiserovi: Nepromarnil svůj zcela výjimečný talent?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:21

Reklama
Další články z ČR Zprávy
Ty zlé ať si vezme čert. Marek Eben politicky zahájil StarDance
Ty zlé ať si vezme čert. Marek Eben politicky zahájil StarDance
Další úmrtí na Evropě 2. Zemřel ředitel rádií David Šmídt
Další úmrtí na Evropě 2. Zemřel ředitel rádií David Šmídt

Bývalý člen kapely Eddie Stoilow a dlouholetý ředitel rádií Evropa 2, Frekvence 1 a Bonton David Šmídt...

Zpěvák Marcel Zmožek končí s kariérou. Může za to vážná nemoc
Zpěvák Marcel Zmožek končí s kariérou. Může za to vážná nemoc

Rodina Marcela Zmožka oznámila fanouškům smutnou novinku. Zpěvák, který nazpíval například hit Láska je...

Kašpárek, Punčochář i Forejt končí v MasterChefovi. Nova představila náhradu
Kašpárek, Punčochář i Forejt končí v MasterChefovi. Nova představila náhradu

Je to definitivní: slavné šéfkuchaře Radka Kašpárka, Jana Punčocháře a Přemka Forejta už diváci v oblíbené...

Novinář Marek Wollner prodělal těžký infarkt po tenisu se synem
Novinář Marek Wollner prodělal těžký infarkt po tenisu se synem

Novinář a bývalý moderátor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner prodělal těžký infarkt. Podle svých slov ho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

Všechny články tohoto autora →
ČR Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.