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Klíšťata přežívají i podzimní chlad. Středočeští hygienici hlásí výrazný nárůst boreliózy. Bakterie, kterou přenášejí, dokáže zasáhnout i lidský mozek

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Klíšťata nekončí s posledními teplými dny. Ve středních Čechách hygienici letos evidují výrazně více případů lymské boreliózy než loni, ale samotná čísla mají důležité vysvětlení. Za nemocí stojí pozoruhodná bakterie, která se dokáže přizpůsobit dvěma zcela odlišným hostitelům a někdy proniknout hluboko do lidského organismu.
Klíšťata přežívají i podzimní chlad. Středočeští hygienici hlásí výrazný nárůst boreliózy. Bakterie, kterou přenášejí, dokáže zasáhnout i lidský mozek

Klíšťata přežívají i podzimní chlad. Středočeští hygienici hlásí výrazný nárůst boreliózy. Bakterie, kterou přenášejí, dokáže zasáhnout i lidský mozek

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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