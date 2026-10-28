Stovky Hradečanů podpořily Českou televizi a rozhlas. Demonstrace se konala před Aldisem

Na nábřeží před Aldisem se po páté hodině začali scházet lidé různých věkových kategorií. Spojoval je nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu. V davu nechyběly vlajky, transparenty ani papírové čepičky, které se staly jedním ze symbolů aktuálního dění.
Na demonstraci dorazilo podle odhadu přibližně tři sta lidí. Pokojné setkání navázalo na nedělní demonstraci v Praze a úterní akci hradeckých studentů.
Veřejnoprávní není státní
Jedním z hlavních témat úvodních proslovů bylo vysvětlení rozdílu mezi veřejnoprávními a státními médii. Řečníci připomínali, že veřejnoprávní média nejsou primárně zaměřena na zisk a jejich smyslem tedy není pouze dosahovat co nejvyšší sledovanosti.
Jejich úkolem je sloužit všem občanům. Proto dávají prostor různým věkovým skupinám, menšinám i regionům a nabízejí pořady, které by v čistě komerčním prostředí nemusely dostat příležitost.
Důležitým principem je také nezávislost na politické moci a poskytování objektivních, především však ověřených informací, zdůraznili řečníci.
Poděkování za podporu i pozvánka na další setkání
Mezi hosty demonstrace byl také ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice Jiří Kánský. Ten ve svém vystoupení nejprve poděkoval přítomným za podporu.
Tomáš Peterka následně oznámil, že se zástupci médií rozhodli stávkovat. Zároveň pozval Hradečany na další setkání, které se uskuteční v úterý 3. listopadu v symbolický čas 16:36 před budovou Českého rozhlasu nad náplavkou.
„Doufáme, že se s vámi i dalšími sejdeme v úterý 3. listopadu v 16:36 před budovou rozhlasu nad náplavkou, kde vám řekneme ještě mnohem více,“ zaznělo během demonstrace.
Mezi dalšími řečníky byl student Gymnázia Boženy Němcové Viktor Rejent nebo herec Klicperova divadla Jiří Zapletal. Ten vystoupil nejen za sebe, ale také za své herecké kolegy.
„Záleží mi na tom, abychom v této zemi mohli svobodně mluvit“
„Na jevišti většinou říkám slova, která napsal někdo jiný, dnes bych chtěl říct něco docela osobního,“ začal Jiří Zapletal své vystoupení.
Ve svém proslovu připomněl, že veřejná média nejsou pouze zpravodajstvím. Hovořil také o potřebě předvídatelných podmínek pro práci. Ale i o tom, jakou vlnu zloby vyvolalo otevřené vyjádření podpory České televizi a Českému rozhlasu ze strany herců Klicperova divadla.
Jeho vystoupení vyústilo v osobní vyjádření, které vystihovalo důvod, proč se lidé před Aldisem sešli.
„Záleží mi na tom, abychom v této zemi mohli svobodně mluvit,“ řekl Jiří Zapletal.