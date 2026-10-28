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Stovky Hradečanů podpořily Českou televizi a rozhlas. Demonstrace se konala před Aldisem

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Po nedělní demonstraci v Praze navázali v úterý také Hradečané. V symbolický čas 16:36 se před Aldisem sešly stovky lidí, kteří přišli vyjádřit podporu nezávislosti veřejnoprávních médií, i dnes. Mezi řečníky nechyběli zástupci Českého rozhlasu, studenti ani herec Klicperova divadla Jiří Zapletal.
Stovky Hradečanů podpořily Českou televizi a rozhlas. Demonstrace se konala před Aldisem

Stovky Hradečanů podpořily Českou televizi a rozhlas. Demonstrace se konala před Aldisem

Zdroj: Helena Révay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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