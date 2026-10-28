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Plíseň na stěnách: Lidé ji dřív považovali za malůvky ďábla. Seškrábáním ji jen rozšíříte

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Dennívýzva
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Češi jsou národem houbařů, nicméně plísně, ač patří k nejbližším příbuzným hub, v oblibě příliš nemají. Pokusíme se vám proto poradit, jak se zbavit plísně na zdi pokud možno jednou provždy.
plíseň pod tapetou

plíseň pod tapetou

Zdroj: Bigstockphoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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