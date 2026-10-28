Plíseň na stěnách: Lidé ji dřív považovali za malůvky ďábla. Seškrábáním ji jen rozšíříte

Předem musíme upozornit, že plísní usazujících se na stěnách existuje poměrně hodně a málokterý prostředek se dokáže vypořádat úplně se všemi. Pokud se tedy právě u vás usadil nezvaný host imunní na použité prostředky, bude asi výhodnější přikročit k drastičtějšímu zásahu v podobě stavební úpravy.
Plíseň v bytě: Na co si dát pozor
Jestliže odhalíte bující plíseň včas, můžete proti ní zasáhnout poměrně efektivně. Mnoho lidí dělá tu chybu, že ji nejdříve setřou či seškrábou, potom stěny ošetří a doufají, že barevné porosty z domu zmizí. Marně. Při takovém postupu se většinou spóry rozptýlí do vzduchu a po čase se plísně znovu rozšíří.
Když plíseň seškrábete, spóry se uvolní do vzduchu a následně se usadí někde jinde.
Nejlepší postup zvolíme, když, jak radí návody na etiketách prostředků proti plísním, nastříkáme preparát na postižená místa, necháme pracovat (některými návody doporučovanou půlhodinu raději rozšiřte na hodinu, klidně i dvě) a poté jej i s plísní odstraníme hadrem namočeným v dezinfekčním prostředku. Vlhko je v této fázi důležité, to kvůli už zmíněnému riziku rozšíření suchých spór do ovzduší.
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Jaké prostředky proti plísni použít
A co tedy na agresivní organizmy nanést? Mnoho lidí sáhne po nejznámějším prostředku, Savu proti plísním, a nutno podotknout, že dělá dobře. V krátkodobém měřítku jde o nejlepší možnost. V drtivé většině případů zabere velmi rychle. U lehčích případů se díky Savu zbavíte problému jednou provždy, často se ale stává, že po jednom, dvou letech nastanou obtíže v podobě plesnivých skvrn znovu.
Tento prostředek má jednu zásadní vadu – citlivější jedince dokáže rozkašlat snad více než plíseň samotná. Pro tyto případy na trhu existují přípravky jako Fungispray nebo Regulitt, které neobsahují agresivní chlór, který je silně cítit a dráždí sliznici. I u těchto prostředků ovšem může dojít k recidivě.
Lidé si dříve mysleli, že plíseň je dílem ďábla, který jim kreslí po zdech.
Potom můžete vše opakovat znovu, nicméně návrat potíží naznačuje, že problém bude možná hlubší a nezaškodí tedy přikročit k razantnější akci – odstranění malby nebo omítky a nanesení nové, přímo určené proti plísním, nebo obnově zastaralé izolace.
Chytrá houba nemá vysokou školu, ale velký apetit ano
Existuje ještě jeden, čistě přírodní způsob boje s plísněmi. Jedná se o houbu, jež pojídá několik druhů plísní usazujících se na stěnách. Na trhu se vyskytuje pod komerčním názvem Biorepel a nutno říct, že toto ekologické řešení skutečně funguje, ovšem jen na některé druhy plísní.
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Prostředek Biorepel je dílem jednoho středočeského podnikatele pohybujícího se v oboru stavebnictví, sehnat jej na českém trhu tedy nepředstavuje žádný problém, vyskytuje se i v regálech některých velkých sítí drogerií.
Příčiny tvorby plísní
To úplně nejlepší proti plísním je předcházet jejich příčinám, nicméně proti prasklému potrubí nebo povodním těžko něco zmůžeme. Kvalitní dobře usazená okna, fungující okap a neporušená střecha už patří k věcem, které ovlivnit lze, stejně jako pravidelné větrání a topení.
Hodně také pomohou pohlcovače vlhkosti. Ty vlhkost ze vzduchu vysráží ve vodu shromažďovanou do sběrné nádobky, stačí ji jen vylévat a přidávat do pohlcovače prášek nebo tablety. Čeští uživatelé mají rádi tablety Ceresit.
Naši předkové věřili, že plísně na zdech jsou dílem ďábla, vždyť rostou jakoby z ničeho a v jejich okolí lidé kašlali a stonali. Dnes už víme, že onen ďábel se jmenuje vlhkost, takže raději denně větrejte, pár minut průvanu za to stojí.
Máte nějaký vlastní osvědčený trik, jak se zbavit plísně na zdech? Podělte se o něj v diskuzi!
Zdroje:
- https://www.artisan.cz/jak-se-zbavit-plisne-na-zdi
- https://www.alza.cz/jak-odstranit-plisen
- https://www.dumbarev.cz/Article/Detail/139
- https://www.izomat.cz/mate-plisen-v-dome-poradime-vam-jak-s-ni-zatocit/