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Sucho odhalilo tuny odpadků na březích přehrad. Uklízí se na Orlíku i na Slapech

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Dennívýzva
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Klesající hladiny přehrad odhalují tuny odpadků. Na Slapech se dobrovolníci pustili do velkého úklidu, nepořádek odstraňují také rybáři na Orlíku. Sucho tak kromě problémů přináší i příležitost napravit to, co po sobě návštěvníci u vody zanechali.
Sucho odhalilo tuny odpadků na březích přehrad. Uklízí se na Orlíku i na Slapech

Sucho odhalilo tuny odpadků na březích přehrad. Uklízí se na Orlíku i na Slapech

Zdroj: Český svaz ochránců přírody, Český rybářský svaz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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