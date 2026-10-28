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Eva Pavlová na Hradě doslova zářila. První dáma předvedla noblesu a eleganci, s prezidentem tvoří reprezentativní pár

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Slavnostní předávání státních vyznamenání na Pražském hradě patří k nejvýznamnějším společenským událostem roku. Pozornost přitom nepoutá pouze prezident Petr Pavel, ale také jeho manželka Eva Pavlová. První dáma opět ukázala, že elegance nemusí být okázalá. Její důstojné vystupování, přirozený šarm a noblesa jsou důkazem, že reprezentovat Českou republiku lze s vytříbeným vkusem.
Eva Pavlová na Hradě doslova zářila. První dáma předvedla noblesu a eleganci, s prezidentem tvoří reprezentativní pár

Eva Pavlová na Hradě doslova zářila. První dáma předvedla noblesu a eleganci, s prezidentem tvoří reprezentativní pár

Zdroj: redakce- česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 19:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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