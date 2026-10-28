Klan Gucci: vystřižená intimní scéna s věštkyní a odmítnutí setkání se skutečnou Patrizií

Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Klan Gucci, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima
V životopisném dramatu Klan Gucci z roku 2021 ztvárnila Lady Gaga ženu, která si objednala vraždu svého manžela. Zpěvačka a herečka během natáčení prosazovala, aby její postava prožila intimní scénu se svou věštkyní v podání Salmy Hayek. Materiál se sice natočil, ale do finálního sestřihu se nakonec nedostal. Cesta do čela italského módního domu
Patrizia Reggiani v podání Lady Gaga se provdá za dědice slavné italské rodiny Maurizia Gucciho, kterého hraje Adam Driver, a postupně proniká do nejvyšších pater světového byznysu. Její osobní ambice a touha po moci však brzy začnou narážet na tradiční fungování rodinné firmy i na samotného manžela. Vzájemné odcizení a nelítostný boj o absolutní kontrolu nad impériem vyústí v naprostou destrukci jejich manželství. Tři desetiletí plná intrik a dekadence tak s konečnou platností ukončí až nájemný vrah.
Lady Gaga vzala přípravu na roli chladnokrevné Patrizie nesmírně vážně. V charakteru své postavy zůstala nepřetržitě osmnáct měsíců a po tři čtvrtě roku mluvila se specifickým italským přízvukem i v soukromí. Během práce na place záměrně ignorovala herečku Camille Cottin, aby mezi nimi i mimo zapnuté kamery panovala rivalita vyžadovaná scénářem. Svým projevem oklamala i režiséra Ridleyho Scotta, jenž nabyl dojmu, že herečka má rázné italské manýry ve skutečném životě.
Skuteční příbuzní mluvili o krádeži identity
Skutečná Patrizia Reggiani zpočátku obsazení slavné zpěvačky vítala a v lednu 2021 ji v italském tisku označila za génia. O několik měsíců později už ale neskrývala podráždění nad tím, že ji hlavní hvězda filmu nekontaktovala a nesešla se s ní. Podle produkce šlo o záměrné rozhodnutí. Tvůrci nechtěli setkáním vyjádřit jakoukoli podporu ženě odsouzené za zosnování vraždy. Samotná představitelka role s ní z úcty k jejím dcerám nechtěla mít nic společného.
Proti snímku se ohradili i další potomci slavného rodu. Patrizia Gucci, dcera Mauriziova bratrance Paola, označila film za krádež identity za účelem zisku a kritizovala historické nepřesnosti. Z plátna například z neznámých důvodů zcela zmizela mladší dcera Maurizia a Patrizie a chybí i značná část širšího příbuzenstva. Režisér Ridley Scott výtky rodiny odmítl s tím, že dynastie, jejíž jeden člen byl zavražděn a další skončil ve vězení za daňové úniky, se stala věcí veřejného zájmu a nemůže se ohánět narušením soukromí.
Módní návrhář Tom Ford kritizoval herecké výkony
Tvůrci původně počítali s tím, že postavu Rodolfa Gucciho ztvární Robert De Niro. Roli nakonec převzal Jeremy Irons. Pokud by De Niro nabídku přijal, sešel by se před kamerou s Al Pacinem už popáté. Podle některých úvah měl Scott v úmyslu vytvořit částečnou parodii na sérii Kmotr, kde oba herci excelovali, avšak jejich společné obsazení by tento prvek v choulostivém příběhu zdůraznilo až příliš.
Právě výkony Al Pacina a Jareda Leta, který si pod nánosy protetického make-upu zahrál excentrického Paola, tvrdě zkritizoval módní návrhář Tom Ford. Ten v minulosti u značky působil jako kreativní ředitel. Podle Forda připomínalo herectví obou mužů spíše zkarikované komediální výstupy z televizních skečů. Skutečný Paolo byl podle jeho slov sice výstřední, ale rozhodně nepůsobil tak mentálně zaostale, jak ho Leto pojal. Za svůj výkon si ostatně Leto vysloužil Zlatou malinu.
Vystřižená intimní scéna s manželkou majitele
Roli věštkyně Piny Auriemmy režisér nejprve nabídl Monice Bellucci, ale ta ji odmítla. Part tak získala Salma Hayek, u které se nabízí specifická spojitost s realitou. Herečka je totiž provdaná za Françoise-Henriho Pinaulta, ředitele nadnárodní společnosti Kering, jež v současnosti módní značku Gucci vlastní.
Právě s Hayek natočila Lady Gaga zmíněnou intimní scénu. Představitelka Patrizie sama naléhala na to, aby postavy ve filmu prožily románek. I když filmaři žádosti vyhověli a pasáž natočili, do kin se nedostala.
Film Klan Gucci odvysílá stanice Prima MAX ve středu 28. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).