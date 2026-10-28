Apple po letech změnil zásadní pravidlo. Nový MacBook přepíše dějiny používání počítačů

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Apple po letech změnil zásadní pravidlo. Nový MacBook přepíše dějiny používání počítačůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Společnost Apple představila zásadně přepracovaný MacBook Pro, který jako první notebook značky umožňuje ovládání přímo dotykem obrazovky. Novinka přináší také kvalitnější displej, lehčí konstrukci a nové možnosti využití umělé inteligence. V Česku se však zájemci musí připravit na vysokou cenu. Nejlevnější provedení začíná na 84 990 korunách.Americká technologická společnost Apple ve středu 28. října představila v Los Angeles novou generaci profesionálních notebooků MacBook Pro. Poprvé v historii této produktové řady dostaly dotykový displej, který umožňuje ovládat počítač bez použití myši nebo trackpadu. Jde o významnou změnu dosavadní strategie výrobce, který dlouhodobě odděloval způsob ovládání počítačů Mac od tabletů iPad. Nové modely budou dostupné ve dvou velikostech a vedle dotykového ovládání nabídnou také přepracovanou konstrukci a výkonnější obrazovku. Apple zahájil předobjednávky 28. října, první zákazníci mají nové počítače obdržet 6. listopadu. Apple+1 Konec dlouholetého odmítání dotykových notebooků Dotykové ovládání počítačů bylo dlouhá léta jednou z oblastí, ve kterých se Apple od konkurence výrazně odlišoval. Zatímco výrobci notebooků s Windows nabízeli zařízení s dotykovou obrazovkou již před více než deseti lety, Apple tuto možnost vyhrazoval především svým telefonům a tabletům. Nyní se rozhodl oba způsoby ovládání spojit do jediného zařízení. Uživatelé mohou prstem posouvat internetové stránky, přibližovat fotografie, přesouvat objekty nebo upravovat velikost otevřených oken. Klávesnice i trackpad přitom zůstávají zachovány a nadále slouží jako hlavní pracovní nástroje. Nový MacBook tak nepřechází na způsob ovládání známý z iPadu, ale nabízí možnost oba přístupy kombinovat podle aktuální potřeby. Nová obrazovka má nabídnout výrazně lepší obraz Jednou z hlavních technických novinek je displej PROLED XDR, který využívá technologii tandemového OLED panelu. Ten kombinuje dvě světlo vyzařující vrstvy, což umožňuje dosahovat vysokého jasu a současně zachovat výhody technologie OLED, zejména hlubokou černou a vysoký kontrast. Obrazovka nabízí obnovovací frekvenci až 120 Hz, maximální jas 2 000 nitů a kontrastní poměr 10 000 000 : 1. Podporuje také barevné prostory P3 a Adobe RGB, což je důležité zejména pro fotografy, grafiky a profesionály pracující s přesností barev. Dotykový snímač je zabudovaný přímo do zobrazovacího panelu, nikoliv do další vrstvy nad ním. Apple zároveň přepracoval pant notebooku, aby se obrazovka při dotykovém ovládání méně pohybovala. Výkonnější práce s umělou inteligencí a nové funkce Nové notebooky využívají procesory Apple M5 Pro a M5 Max, které jsou určeny pro náročné pracovní úlohy. Nejvyšší konfigurace podporují až 128 GB jednotné operační paměti a úložiště o kapacitě 16 TB. Výkon má být využitelný při úpravách videa ve vysokém rozlišení, trojrozměrném modelování, vývoji softwaru i provozování rozsáhlých modelů umělé inteligence přímo v počítači. Významnou změnou je také příchod funkce Dynamic Island, známé z iPhonů, která zobrazí upozornění, probíhající činnosti nebo ovládání hudby. Operační systém macOS 27 navíc umožňuje přizpůsobovat některé ovládací prvky podle toho, zda uživatel pracuje s trackpadem, nebo se dotýká obrazovky. Podporu dotykového ovládání mají postupně rozšiřovat také aplikace pro úpravu fotografií, střih videa a kancelářskou práci. Nižší hmotnost a výdrž až 24 hodin Přepracování se netýká pouze obrazovky a výkonu, ale také samotné konstrukce notebooků. Čtrnáctipalcové provedení váží přibližně 1,36 kilogramu, zatímco šestnáctipalcová varianta má hmotnost kolem 1,81 kilogramu. Oba modely jsou tak lehčí než jejich předchůdci, přičemž výrobce upravil také systém chlazení. Udávaná výdrž baterie dosahuje až 24 hodin, skutečná hodnota však závisí na způsobu používání a zatížení počítače. Ve výbavě nechybějí konektory Thunderbolt 5, HDMI, čtečka paměťových karet ani magnetické nabíjení MagSafe. Notebooky podporují rovněž bezdrátové připojení Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Rychlé nabíjení umožňuje za vhodných podmínek doplnit polovinu kapacity baterie přibližně za 30 minut. Za novou technologii si zákazníci připlatí Zásadní proměna MacBooku Pro se promítla také do jeho ceny. Na českém trhu začíná čtrnáctipalcový model na 84 990 korunách, zatímco výkonnější a větší konfigurace se mohou dostat výrazně nad hranici 100 tisíc korun. Ve Spojených státech činí základní cena čtrnáctipalcového provedení 2 899 dolarů a šestnáctipalcového 3 399 dolarů. Apple současně ponechává v nabídce dosavadní modely bez dotykové obrazovky, takže novinka rozšiřuje výběr především v nejvyšší cenové kategorii. Pro běžné uživatele proto nemusí samotné dotykové ovládání představovat dostatečný důvod k výměně funkčního notebooku. Větší význam může mít pro profesionály, kteří při práci využijí kombinaci přesného dotykového ovládání, kvalitnější obrazovky a vysokého výpočetního výkonu. Zdroje: apple.com, tomshardware.com, macworld.com, novinky.cz.
Apple po letech změnil zásadní pravidlo. Nový MacBook přepíše dějiny používání počítačůZdroj: Apple
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 28.10.2026 18:50
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