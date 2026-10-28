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Zábřeh povede dosavadní koalice, starostou by měl zůstat František John

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Zábřeh na Šumpersku povede stejná koalice jako dosud. Koaliční smlouvu podepsali zástupci vítězného uskupení Společně pro Zábřeh (KDU-ČSL a nezávislí) s Nezávislou volbou a hnutím STAN. V čele města by měl zůstat dosavadní starosta a lídr vítězného uskupení František John (KDU-ČSL).
Zábřeh povede dosavadní koalice, starostou by měl zůstat František John

Zábřeh povede dosavadní koalice, starostou by měl zůstat František John

Zdroj: poskytl František John
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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