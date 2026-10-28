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Průvodčí našel v roce 1964 na záchodě vlaku lidskou hlavu. Vražedkyni prozradila teplá pec na chleba

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Nález lidské hlavy na záchodě ve vlaku u Pezinku v prosinci roku 1964 pomohl policii odhalit Irenu Čubírkovou. Žena usmrtila manžela a později i druha.
růvodčí objevil ve vlaku do Bratislavy lidskou hlavu.

růvodčí objevil ve vlaku do Bratislavy lidskou hlavu.

Zdroj: FOTO:cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:58

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