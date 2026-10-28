Podomácku smíchaný čistící gel odstraní nečistoty v toaletě i z míst, kam se nedostanete ani tím nejlepším kartáčem

Jestliže pravidelně uklízíte, pravděpodobně jste si už všimli toho, že některé čistící prostředky nejsou nejlevnější. Naštěstí existuje řešení, protože si můžete vyrobit doma své vlastní a mnohem levněji.
Nikdo není milovníkem čištění toalety, a právě tato místnost je pro lidi tou nejméně oblíbenou, pokud se má uklízet. Právě na tomto místě je potřeba pravidelně uklízet, abyste se zbavili bakterií, nečistot a nepříjemných pachů.
Tuto činnost však můžete provádět i s lepšími prostředky, než jsou chemické čističe a jiné přípravky, jež zakoupíte téměř v každém obchodě. Stačí, když si doma vyrobíte ekologický a šetrnější prostředek s pomocí několika ingrediencí. Příprava domácího WC gelu 500 ml vody 500 ml bílého octu 4 lžíce bramborového škrobu nebo kukuřičného 10 až 20 kapek esenciálního oleje s oblíbenou vůní metlička hrnec trychtýř původní lahev od čistícího prostředku odměrka
Správný postup při přípravě
K ruce si vezměte hrnec a do něj nalijte přibližně 460 ml octu a 440 ml vody. Poté přiveďte tuto směs k varu. Do misky si nalijte zbývajících 60 ml vody,
přidejte kukuřičný škrob / bramborový a pořádně promíchejte. Následně tuto umíchanou směs přidejte do vroucí vody s octem a promíchejte metličkou, abyste se zbavili hrudek a vše se hezky rozpustilo. Fotografie: Pixabay Smíchejte ingredience podle návodu
Až budete mít dojem, že jste v hrnci vše dobře promíchali, vypněte plotnu a směs nechte vychladnout. Nyní budete potřebovat druhou misku, do které si dáte několik kapek (10 až 20)
vašeho oblíbeného esenciálního oleje a k tomu přimícháte zbylých 40 ml octu. I tuto namíchanou směs opět přidejte do hrnce a znovu zamíchejte. Nyní už máte vše hotovo a bude vám stačit, když přes trychtýř přelijete čistící prostředek do nádoby na čištění toalet. Správné použití WC přípravku
Vždy, než se pustíte do čištění toalety s tímto přípravkem, jej pořádně protřepejte. Následně tento gel naneste do toaletní mísy a
záchodovou štětkou jej rozetřete na všechna místa. Takto rozetřený přípravek nechte působit 10 až 15 minut a po uplynutí tohoto času vydrhněte mísu. Fotografie: Unsplash
Nakonec nezapomeňte spláchnout a uvidíte, že vaše toaleta bude krásně čistá i bez chemikálií. Jestliže by vám připadala vaše toaleta stále špinavá,
můžete proces opakovat nebo nechte přípravek 2x déle působit, aby mohl zničit více nečistot a bakterií. Naštěstí lze tento produkt používat denně, abyste měli svěží a hezky čistý záchod.
Zdroj: Goodhousekeeping
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