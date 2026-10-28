Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Podomácku smíchaný čistící gel odstraní nečistoty v toaletě i z míst, kam se nedostanete ani tím nejlepším kartáčem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jestliže pravidelně uklízíte, pravděpodobně jste si už všimli toho, že některé čistící prostředky nejsou nejlevnější. Naštěstí existuje řešení, protože si můžete vyrobit doma své vlastní a mnohem levněji.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 19:15

Reklama
Další články z Světkreativity
Jíst zdravě můžete, i když nemáte čas vařit. Odbornice na stravování prozradila, na co všechno si člověk musí dát pozor
Jíst zdravě můžete, i když nemáte čas vařit. Odbornice na stravování prozradila, na co všechno si člověk musí dát pozor
Fantastické způsoby, jak si pomoci při změkčování starých ručníků, by měla znát každá správná hospodyně
Fantastické způsoby, jak si pomoci při změkčování starých ručníků, by měla znát každá správná hospodyně

Pokud již nějakou dobu používáte jeden a ten samý ručník, pravděpodobně jste si všimli, že je hrubý. Toto...

Proč chytré hospodyňky dávají kuličku alobalu do myčky? Znají tyhle skryté funkce, o kterých se v žádném manuálu nedočtete
Proč chytré hospodyňky dávají kuličku alobalu do myčky? Znají tyhle skryté funkce, o kterých se v žádném manuálu nedočtete

Alobal už se dávno nepovažuje za věc, která se používá pouze v kuchyni při vaření a pečení. Zkuste ho dát...

Otestujeme váš zrak: Dokážete najít všechny vetřelce za méně než 30 sekund?
Otestujeme váš zrak: Dokážete najít všechny vetřelce za méně než 30 sekund?

Zjistěte, jak rychlé oči a postřeh máte. Máme pro vás sérii testů, které tohle všechno skvěle prověří....

11letá dívka šetřila kapesné a peníze k narozeninám. Starý karavan si vlastnoručně přestavěla k obrazu svému. Žije si jako milionářka
11letá dívka šetřila kapesné a peníze k narozeninám. Starý karavan si vlastnoručně přestavěla k obrazu svému. Žije si jako milionářka

V době pandemie se plány většiny lidí musely přizpůsobit aktuální situaci. S takovým omezením si tato mladá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.