Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tragédie letu 606 – Nehoda, kterou zapříčinil kousek lepicí pásky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes bychom vám rádi popsali další z nehod, které se vůbec nemuseli stát, nebýt lidského faktoru. Tuto nehodu zapříčinila běžná lepicí páska, kterou můžete koupit skoro v každém papírnictví a vyjde vás přibližně na dva dolary.
Tragédie letu 606 – Nehoda, kterou zapříčinil kousek lepicí pásky

Tragédie letu 606 – Nehoda, kterou zapříčinil kousek lepicí pásky

Zdroj: den-belitsky / Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Kvíz: Zavzpomínejte na vše, co jste se museli učit v autoškole
Kvíz: Zavzpomínejte na vše, co jste se museli učit v autoškole
Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou
Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou

Psal se rok 1994 a byl Štědrý den. Alžírsko bylo zmítáno občanskou válkou, ale některé společnosti stále...

Let z Tokia se stal osudným pro více než 500 lidí: Vítejte na palubě společnosti Japan Airlines číslo 123
Let z Tokia se stal osudným pro více než 500 lidí: Vítejte na palubě společnosti Japan Airlines číslo 123

Vraťme se téměř o 40 let zpátky, a to do srpna roku 1985. Toto datum se zapsalo na černou listinu letecké...

Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky
Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky

Slovo „Aloha“ má více významů. Může znamenat dobrý den, ale také sbohem. V případě letu Aloha Airlines...

Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem
Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem

V roce 1996 došlo během letu z Etiopie k únosu letadla, v němž se nacházelo 175 lidí. Ačkoli se pilotům...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.