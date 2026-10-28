Tragédie letu 606 – Nehoda, kterou zapříčinil kousek lepicí pásky

Reklama
Tragédie letu 606 – Nehoda, kterou zapříčinil kousek lepicí páskyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes bychom vám rádi popsali další z nehod, které se vůbec nemuseli stát, nebýt lidského faktoru. Tuto nehodu zapříčinila běžná lepicí páska, kterou můžete koupit skoro v každém papírnictví a vyjde vás přibližně na dva dolary.
Tragédie letu 606 – Nehoda, kterou zapříčinil kousek lepicí páskyZdroj: den-belitsky / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 28.10.2026 17:30
Reklama
Let Air France 8969: Únos na Štědrý den skončil krvavou přestřelkou
Psal se rok 1994 a byl Štědrý den. Alžírsko bylo zmítáno občanskou válkou, ale některé společnosti stále...
Let z Tokia se stal osudným pro více než 500 lidí: Vítejte na palubě společnosti Japan Airlines číslo 123
Vraťme se téměř o 40 let zpátky, a to do srpna roku 1985. Toto datum se zapsalo na černou listinu letecké...
Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky
Slovo „Aloha“ má více významů. Může znamenat dobrý den, ale také sbohem. V případě letu Aloha Airlines...
Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem
V roce 1996 došlo během letu z Etiopie k únosu letadla, v němž se nacházelo 175 lidí. Ačkoli se pilotům...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
- Android Auto dostane funkci, na kterou čekají miliony řidičů s firemním telefonem. Google ji už testuje v kódu verze 18.0
- Špatná zpráva pro manažery. AI by už dnes uměla rozhodovat lépe než polovina generálních ředitelů
- Microsoft ruší Copilot v televizích. LG ho přitom stále nabízí českým zákazníkům
- Motorola chystá první „knížkovou“ skládačku a cílí tam, kde Samsung s Applem nechávají díru. Může stát o polovinu méně
Dermatolománie: Když stres nutí k poškozování kůže
Plné zdraví
dnes, 17:57
2 min
Klan Gucci: vystřižená intimní scéna s věštkyní a odmítnutí setkání se skutečnou Patrizií
V Telce
dnes, 17:50
4 min
Utíkejte do Actionu. Za 125 Kč má značkovou vychytávku Philips, která sedne ke starému i novému mobilu
Spotřebitelov.cz
dnes, 17:46
4 min
Usínáte u knihy s rozsvíceným světlem? Alza prodává za 399 Kč věc, která to vyřeší za vás
Spotřebitelov.cz
dnes, 17:46
4 min
Senioři a studenti 75% slevu na vlaky od ledna 2027 nedostanou. Stát na levnější jízdenky nemá peníze
BetterLife
dnes, 17:41
2 min
Reklama
Nicolas Markovič ovládl Evropu. Třináctiletého zápasníka podpořil i Jiří Procházka
Budějcká Drbna
dnes, 17:32
4 min
Tragédie letu 606 – Nehoda, kterou zapříčinil kousek lepicí pásky
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:30
3 min
Měli byste si čistit zuby před, nebo po snídani. Odpověď dentisty překvapí
FAJNTIP.cz
dnes, 17:30
3 min
Ve velkoměstech se šíří odporné breberky. Odborník radí prát povlečení každé čtyři dny
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:30
2 min
Pětka nebyla konečná. Protektorátní vysvědčení mělo v záloze ještě šestku
Retro Radar
dnes, 17:26
3 min
Reklama
Android Auto dostane funkci, na kterou čekají miliony řidičů s firemním telefonem. Google ji už testuje v kódu verze 18.0
Mobify.cz
dnes, 17:26
5 min
České století: Falešný dialog, výměna obrazů a zásahy ve střižně
V Telce
dnes, 17:25
3 min
Citronová buchta z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou
Cooky.cz
dnes, 17:25
4 min
Studenti vyhlásili kvůli veřejnoprávním médiím na 3. listopad stávku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:24
Jednosměrná letenka do zákopu: Britští piloti kluzáků po přistání zahodili knipl a šli na zteč jako pěšáci
Zbrojopis
dnes, 17:19
7 min
Reklama
Kanárské ostrovy zahalil saharský prach. Úřady varují před zhoršeným ovzduším, nejhorší podmínky očekávají ve středu
Trendy svět
dnes, 17:19
3 min
Řecké ostrovy zasáhly silné bouře. Platí nejvyšší výstraha, turisté mají omezit cestování
Trendy svět
dnes, 17:17
2 min
Špatná zpráva pro manažery. AI by už dnes uměla rozhodovat lépe než polovina generálních ředitelů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:16
Senioři mohou získat 500 korun od své pojišťovny. O měsíc delší lhůta ale neplatí pro každou žádost
Byznys trendy
dnes, 17:13
2 min
Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda
Karlovarská Drbna
dnes, 17:11
1 min
Reklama
Z kádru vyletěl kvůli špatnému přístupu, teď hladový Adu předvedl nečekaný kousek
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:07
Vysněná dovolená se změnila v děsivý zážitek: Na hotelovém pokoji čekal na mladou ženu zápach, který odhalil nepříjemné tajemství
Asianstyle
dnes, 17:00
4 min
„Ať si koupí letenku...“ Evropští spojenci zřejmě při jednání o Ukrajině ostrouhají
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:59
Cyklista na Bruntálsku zůstal po pádu v bezvědomí. Pomáhala horská služba i vrtulník
Ostravská Drbna
dnes, 16:53
1 min
Microsoft ruší Copilot v televizích. LG ho přitom stále nabízí českým zákazníkům
IT pro Tebe
dnes, 16:42
3 min
Reklama
Seriál Ulice: Blanka se snaží napravit zradu. Veronika jí ale odpustit nedokáže
influgranti.cz
dnes, 16:41
3 min
Jíst zdravě můžete, i když nemáte čas vařit. Odbornice na stravování prozradila, na co všechno si člověk musí dát pozor
Světkreativity
dnes, 16:39
3 min
Zaplať, nebo tvou hru zkopírujeme pomocí AI. Valve reaguje na novou hrozbu Steamu
Gamebot.cz
dnes, 16:37
4 min
Pérez si udržel místo v Cadillacu: Bottas musí ještě počkat
SvětFormule.cz
dnes, 16:32
1 min
Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte je
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
2 min
Reklama
Motorola chystá první „knížkovou“ skládačku a cílí tam, kde Samsung s Applem nechávají díru. Může stát o polovinu méně
Mobify.cz
dnes, 16:24
5 min
Tuto už je moc! Plzeňané zaplnili náměstí na podporu veřejnoprávních médií
Plzeňská Drbna
dnes, 16:16
3 min
Peštová vytáhla na demonstranty Dozimetr a obrázkový paskvil. Doksanskému přibyla konkurence
Inregion.cz
dnes, 16:09
5 min
Těžká rána pro Hradec. Darida má přetržený vaz v koleni, nezahraje si měsíce
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:09
Nejdrsnější evropský seriál je zpátky! Pád Apolla navazuje na slavnou akční sérii
Kinobox.cz
dnes, 16:05
2 min
Reklama
Cuketová buchta s ovocnou marmeládou: Nadýchaný domácí moučník s jemným a šťavnatým středem
Cooky.cz
dnes, 16:05
4 min
Pohádka o sově Ofélii, která každou noc četla měsíční svit ve studánce jako knihu
Pohádky bez konce
dnes, 16:05
1 min
Senioři i dobrovolníci z charity uháčkovali roztomilé chobotničky pro novorozence
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
1 min
Cestující v České Třebové čekají roční omezení kvůli opravě nádraží
Náš REGION
dnes, 16:00
1 min
75 gramů glykogenu v játrech rozhoduje, jestli prospíte celou noc. Když dojdou, tělo vyplaví kortizol a probudí vás kolem třetí
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
7 min
Reklama
Reklama
Hrozivé detaily nehody ve Španělsku. Vlak narazil do stojící soupravy v rychlosti 200 za hodinu
Víme, kdo dostane vyznamenání od prezidenta: Uniklo první jméno!
Čokoláda není hřích. Někdy je praktické řešení problémů — i těch, o kterých možná ještě nevíš
Koho vyznamenal Masaryk? A koho Husák? Řád bílého lva měl překvapivé nositele
Co se změnilo první ráno v Československu? Nový stát měl staré peníze, úřady i zákony
Reklama
Reklama