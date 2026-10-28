Kam se poděl Michal Jančařík? Po zdravotních komplikacích ochrnul a práce ho podle jeho slov chrání před sebelítostí

Bývalý televizní moderátor Michal Jančařík (51) se i přes životní komplikace naplno věnuje své produkční agentuře Synagoga Concerts. Spolupracuje s předními herci, jako jsou Hynek Čermák nebo Vladimír Polívka, který pro jeho agenturu dokonce napsal vlastní monodrama. Kromě produkce divadelních představení stíhá dabovat dokumenty a pořádat letní festival.
Hereckým ambicím vystavila stopku DAMU
K divadlu měl Michal Jančařík blízko už od dětství, jeho rodina má v oboru silné zázemí. Babička Alena Jančaříková hrála v Národním divadle a divadlu se věnoval i jeho dědeček. Známým hercem a moderátorem se stal jeho otec Petr Jančařík, který syna brával do rozhlasu a obsazoval ho do menších dětských rolí v rozhlasových inscenacích.
Michal proto zkoušel na rodinnou tradici navázat a dvakrát se hlásil na obor herectví na DAMU, ale přijímačky neudělal. „Pamatuji si, že u jedněch talentových zkoušek seděl Boris Rössner a chtěl po mně, abych to, co jsem si nacvičil, zahrál úplně jinak. Já to nepochopil a bylo po všem,“ zavzpomínal loni pro iDNES.cz. Rozhodnutí přijímací komise dnes zpětně hodnotí s pokorou a domnívá se, že by z něj pravděpodobně nevzešel herec, kterého by svět potřeboval.
Vystudoval nakonec andragogiku a personální řízení na filozofické fakultě. S odstupem času vidí, že se se studiem výchovy a vzdělávání dospělých a se svou prací u divadla vlastně dostal na to správné místo. Rodinná herecká linie u něj nicméně zřejmě skončí, protože jeho dcery Julie a Sofie o jeviště nejeví zájem a raději hrají volejbal.
Divadelní spolupráce se známými tvářemi
Ačkoli se hercem nestal, jako producent si dnes spolupráci s herci pochvaluje a slaví úspěchy. Za jeden z nich považuje obsazení představení Milion. „Říkali jsme si, komu bychom ji dali. A já si vymyslel Hynka Čermáka a Vláďu Polívku. Ta myšlenka se nám oběma moc líbila, ale byli jsme si takřka jisti, že to nevezmou a budeme hledat další dvojici. Ale jim se ten text líbil a chtěli ho dělat. To byl zázrak,“ svěřil se Michal Jančařík s tím, že se tehdy ocitli ve správnou dobu na správném místě, jelikož měl zrovna Čermák tříměsíční pauzu po odchodu z Dejvického divadla.
Spolupráce se všem osvědčila a Vladimír Polívka následně nabídl Jančaříkově agentuře i uvedení svého vlastního monodramatu Unikát. „Vybral si, aby vzniklo v mé produkci, což je pro mě obrovská pocta. Protože to je přesně to divadlo, které chci dělat. Má obsah a zároveň nenudí,“ dodal loni v květnu k premiéře nového představení v pražském Divadle Metro. S agenturou uvedl také komedii Enigmatické variace s hercem Martinem Stránským.
Odchod z Novy a životní zlom
Na televizních obrazovkách se Michal Jančařík poprvé objevil v roce 1995. Diváci si ho pamatují z pořadů Snídaně s Novou a Cyklotoulky na sportovní stanici České televize, největší popularitu mu ale přineslo moderování relace o počasí na televizi Nova, kde strávil sedmnáct let. O meteorologii prý nikdy odborné znalosti neměl a v práci se spoléhal na odborného poradce z oboru.
Televizní kariéru i osobní život mu od roku 2016 zkomplikovaly vážné zdravotní problémy, které vyplynuly z vrozené polycystózy ledvin. Následkem transplantace ochrnul na dolní končetiny a zůstal trvale upoutaný na invalidní vozík. Na podzim 2017 se sice na Novu vrátil do moderátorského křesla v Poledních Sportovních novinách, v televizi už ale dál pracovat nechtěl. „Byl jsem tam dvacet let a všechno má svůj čas,“ komentoval důvody, proč stanici opustil. Ocenil ale podporu, kterou mu vedení televize po ochrnutí poskytlo.
Tvrdé pracovní tempo si drží i na invalidním vozíku. Dnes dvacetiletému projektu divadelního festivalu v Nebílovech u Plzně dál věnuje energii, dabuje dokumentární filmy a na Západočeské kabelové televizi uvádí vlastní talk show. „Myslím, že to, že poměrně hodně pracuji, mě posiluje. Nemám čas foukat si bebíčko,“ dodává k současnému životu. Oporu na své cestě našel nejen v práci, ale i u manželky Diany a obou dcer.
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