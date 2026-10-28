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Kam se poděl Michal Jančařík? Po zdravotních komplikacích ochrnul a práce ho podle jeho slov chrání před sebelítostí

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Bývalý televizní moderátor počasí Michal Jančařík žije navzdory ochrnutí naplno. Úspěšně se prosadil jako producent divadelních představení a dabér.
Michal Jančařík

Michal Jančařík

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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