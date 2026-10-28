Senioři a studenti 75% slevu na vlaky od ledna 2027 nedostanou. Stát na levnější jízdenky nemá peníze

Návrat slevy 75 procent na vlaky a autobusy se od 1. ledna 2027 nekoná. Vláda sice levnější cestování slíbila v programovém prohlášení, v návrhu rozpočtu na něj ale nejsou peníze. Lidé nad 65 let a studenti do 26 let tak budou dál platit polovinu běžné ceny.
Změna v lednu nenastane, platí se dál polovina
Dnes platí cestující nad 65 let za vlak nebo meziměstský autobus polovinu běžné ceny. Ještě na jaře to vypadalo, že od 1. ledna 2027 dají za jízdenku jen čtvrtinu. Vláda to zapsala do svého programového prohlášení. Ministerstvo dopravy slibovalo hladký návrat k původní slevě 75 procent.
Změna se ale odkládá na neurčito. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se zvýšením úlevy nepočítá. Lidé v důchodovém věku i studenti do 26 let proto dál využijí pouze současnou slevu 50 procent. U jízdenky za 200 korun tak cestující ušetří sto korun, zatímco podle původního plánu to mělo být o padesátikorunu více.
|Skupina
|Současná sleva
|
|Senioři nad 65 let
|50 %
|75 %
|Studenti do 26 let
|50 %
|75 %
Rozpočet nemá na úlevy peníze
Výhodnější cestování naráží na prázdnou státní pokladnu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika chybí na pokrytí větší slevy zhruba dvě miliardy korun. Dokud tyto peníze nezíská, nemůže s termínem návratu počítat. V podobném duchu se vyjádřil už v létě i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Zástupci vlády přiznávají, že tlak na prohloubení státního deficitu je obrovský. Premiér Andrej Babiš ale trvá na tom, že kabinet svůj závazek nakonec splní. „Jestli to bude příští rok, nebo další rok, to nevím, ale určitě platí, že to budeme plnit,“ řekl Babiš v diskusním pořadu Partie.
Stát si chce víc posvítit na dopravce
Systém slev prochází změnami už poněkolikáté. Výraznou úlevu ve výši 75 procent zavedla poprvé vláda Andreje Babiše na podzim 2018. Následující kabinet Petra Fialy ji však o čtyři roky později kvůli rozpočtovým úsporám snížil na polovinu. Loni stát vyplatil dopravcům na kompenzacích přes pět miliard korun.
Ministerstvo dopravy nyní plánuje zpřísnit kontroly toho, jak společnosti peníze čerpají. Dosud úřad proplácí rozdíl v ceně podle počtu prodaných lístků. Do budoucna chce ministr po firmách důkaz, že dotovaný cestující službu skutečně využil a vlakem nebo autobusem fyzicky odjel.
Dopravci navrhují zapojit zaměstnavatele
Návrat původní slevy naopak podporuje Svaz osobních železničních dopravců. Organizace zároveň připomíná, že tyto kompenzace jdou přímo z peněz daňových poplatníků. Jako alternativu proto navrhuje zavedení příspěvku na veřejnou dopravu, který by lidem platil jejich zaměstnavatel bez dalších nákladů pro stát.
Společně se slevami se řeší i zjednodušení nákupu lístků. Podle ministra dopravy je situace kvůli množství aplikací a ceníků nepřehledná. Většina železničních dopravců se proto zapojila do systému jedné jízdenky a úřad nyní připravuje rozšíření tohoto modelu i jinam.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (echo24, podnikatel, ceskeduchody).