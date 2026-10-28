Nenáročný domácí moučník s příjemnou sladkou chutí. Ideální recept pro chvíle, kdy nechcete složitě péct

Vypadá to jako úplně obyčejný plech řezů. Jenže jakmile se nakrájí, mizí dost rychle, někdy až podezřele. Peču je hlavně ve dnech, kdy chci mít hotový moučník bez zdobení a dlouhého postávání u linky, ale zároveň nechci skončit u suché buchty. Kakaový korpus zůstává vláčný, měkký a navrch přijde jednoduchý krém ze smetany ke šlehání a . Upřímně, ten krém je na tom skoro nejlepší. zakysané smetany
Na tomhle
moučníku mám ráda, že se nesnaží tvářit jako velký . Je domácí, jednoduchý, ale ne nudný. Voda a tuk v těstě udělají svoje, takže zákusek korpus neztrácí vláčnost ani druhý den. Pokud se ho tedy dožije. Smetanový krém mu k tomu přidá lehčí, svěžejší vrstvu. U nás se většinou peče na víkend, ale už několikrát zachránil i situaci, kdy se návštěva ohlásila spíš na poslední chvíli.
Můj tip je obyčejný, ale funguje: Hotový krém dejte po vyšlehání na 10 až 15 minut do lednice. Trochu se zpevní, lépe se roztírá a neutíká tolik ke krajům. Dá se to zvládnout i bez toho, jen při natírání je rozdíl znát hned. Recept na rychle snědené kakaové řezy
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 25 až 30 minut Počet porcí: 12 až 16 kousků Celkový čas: přibližně 45 minut bez chladnutí Ingredience pro přípravu
Kakaový korpus: 2 hrnky polohrubé mouky 2 ks vajec 1 hrnek rozpuštěné Hery nebo másla 1 hrnek cukru 1 hrnek vody 1 balení prášku do pečiva 2 až 3 lžičky kakaa
Krém: 1 kelímek smetany ke šlehání 1 kelímek zakysané smetany 2 až 3 lžíce cukru, podle chuti
Dokončení: 50 až 80 g strouhané čokolády Postup přípravy hrníčkových kakaových řezů
1. Troubu nastavte na
180 °C. Připravte si menší hlubší plech nebo zapékací formu, vymažte ji tukem a vysypte moukou. Pokud se vám nechce řešit přichycené okraje a následné drhnutí, vezměte pečicí papír.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce a přidejte cukr. Krátce prošlehejte, není potřeba z toho dělat nadýchanou pěnu. Stačí, aby se suroviny spojily. Pak přilijte rozpuštěnou Heru nebo máslo a také vodu.
3. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku, prášek do pečiva a kakao. Suchou směs postupně vmíchejte do tekutého základu. Těsto bude spíš řidší, což je v pořádku. Tady není důvod přisypávat mouku navíc.
4. Hotové
kakaové těsto nalijte na plech a jen ho stěrkou srovnejte do stran. Pečte asi 25 až 30 minut. Ke konci zkuste klasicky špejli; když ji vytáhnete suchou, korpus může ven.
5. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Tohle je krok, který se nevyplatí obcházet. Na teplém těstě by se krém povolil, klouzal by po povrchu a řezy by se pak krájely hůř.
Cuketová buchta se zakysanou smetanou a mákem je krásně vláčná a rybízová marmeláda jí dodává svěží chuť Mezitím připravte krém
6.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha, potom do ní opatrně vmíchejte zakysanou smetanu a podle chuti přidejte cukr. Krém má zůstat lehký a jemný, ne hutný jako máslová náplň.
7. Vychladlý korpus potřete
smetanovým krémem, klidně až úplně ke krajům. Povrch posypte strouhanou čokoládou. Když nemusíte podávat hned, dejte řezy alespoň na 30 minut do chladu. Při krájení se vám to vrátí. Foto: Cooky.cz, Povrch řezů posypte strouhanou čokoládou.
8. Podávejte vychlazené, nakrájené na menší kostky nebo klasické řezy. V lednici vydrží zhruba
2 dny. U nás se tahle informace ověřuje dost těžko, protože tak dlouho většinou nevydrží ani poslední řada na plechu. Několik tipů k těstu a možným obměnám Pokud chcete výraznější kakaovou chuť, přidejte do těsta ještě jednu lžičku kakaa. Korpus bude tmavší a chuť bude o něco plnější. Cukr do krému dávejte raději po částech. Strouhaná čokoláda na povrchu moučník ještě trochu osladí, takže není potřeba to přehnat hned na začátku. Nejlépe se řezy krájí po krátkém odležení v lednici. Krém zpevní, lehce se spojí s korpusem a jednotlivé kousky drží tvar. Tenhle recept snese drobné úpravy a nic zásadního se nestane. Místo strouhané čokolády můžete povrch posypat kokosem, ke smetanovým moučníkům sedí velmi dobře. Kdo má raději ovocnější verzi, může na krém rozložit tenké plátky okapaných broskví nebo kompotovaných meruněk.
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