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Nenáročný domácí moučník s příjemnou sladkou chutí. Ideální recept pro chvíle, kdy nechcete složitě péct

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Vypadají nenápadně, ale doma mizí neuvěřitelně rychle. Tyto rychle snědené řezy dělám hlavně ve chvíli, kdy potřebuji jednoduchý moučník na plech bez složitého zdobení, a přitom chci, aby byl vláčný, jemný a opravdu vděčný. Kakaový korpus se po vychladnutí potře lehkým krémem ze smetany a zakysané smetany, který je na tom celém podle mě to nejlepší.
Obrázek k receptu s názvem Zmizí dřív, než stihne vychladnout: Rychle snědený zákusek, který připravíte snadno a z běžných surovin

Obrázek k receptu s názvem Zmizí dřív, než stihne vychladnout: Rychle snědený zákusek, který připravíte snadno a z běžných surovin

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Zmizí dřív, než stihne vychladnout: Rychle snědený zákusek, který připravíte snadno a z běžných surovin
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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