Ve velkoměstech se šíří odporné breberky. Odborník radí prát povlečení každé čtyři dny

Obyvatelé větších měst, zbystřete
Případy výskytu drobného krvežíznivého hmyzu jsou letos na historickém maximu, s nárůstem o 20 až 25 % ve velkých evropských městech. Pokud tedy žijete a pracujete v nějakém takovém velkoměstě, měli byste měnit a prát povlečení každé čtyři až pět dní. Pro běžnou populaci se doporučuje to dělat alespoň jednou týdně. Zdá se to příliš časté a odrazující? Děláte to ale pro své zdraví a kvůli výrazně vyšším koncentracím znečišťujících látek ve vzduchu, částic výfukových plynů a obecného prachu.
Štěnice se dokonce častěji vyskytují i na hotelových pokojích, kde by člověk tak nějak automaticky počítal s tím, že personál povlečení pere a vyměňuje dostatečně často. Hmyz se ovšem může ukrývat i ve švech matrací, rámech postelí a čalouněném nábytku, takže to není zase tak jednoduché a nelze vždycky očekávat, že praním se vše vyřeší. Štěnice pak bývají často přenášeny do vašich domovů právě prostřednictvím zavazadel a použitého, dosud nevypraného oblečení.
Při cestě vlakem se mějte na pozoru
Perte povlečení na horkém cyklu alespoň 60 °C minimálně 30 minut, doporučují odborníci, aby teplo stačilo proniknout do látky a zabilo štěnice i vajíčka. Po vyprání zvažte použití sušičky, protože její teplo je pro jejich odstranění možná ještě užitečnější. Když už teď víte, že štěnice nežijí jen v prostěradlech, pravidelně také vysávejte švy matrací, škvíry u rámu postele a podlahu pod postelí, abyste skutečně fyzicky odstranili veškeré škůdce.
Opatrnost se vyplatí též při cestování hromadnou dopravou, zejména vlaky na delší cesty. Štěnice totiž putují mezi zavazadly a lůžky, mají rády tmavé a nerušené skrýše. Doporučuje se mít tašky zapnuté a umístěné někde mimo sedadla. Najdete-li štěnice doma daleko od postele, měli byste to brát vážně, protože to zpravidla značí, že je jich už tolik, že se rozšířily i za hranice běžného působiště.
Známky toho, že hmyz řádí ve vaší domácnosti
Mohou zahrnovat např. výskyt malých brouků či bílých vajíček ve škvírách a spojích matrace, ale i kousnutí na kůži. Dávají přednost látkám nebo dřevu před plastem a kovem a často se schovávají poblíž místa, kde spíte. Ačkoli jde o parazity přenášející bakterie, není známo, že by vysloveně šířily nemoci. Způsobují ale právě ono svědivé kousnutí a alergické reakce u lidí, kteří jsou na něj citliví – nemluvě o tom, že jsou zkrátka obecně nepříjemné. Štípance mívají podobu červených hrbolků s klikatým vzorem.
Dalším příznakem jejich přítomnosti bývají rezavě zbarvené skvrny výkalů na ložním prádle. Jedná se vlastně o vaši krev, kterou takto strávily. Nečte se to dobře, že? Ale už víte, co je třeba dělat – překonat nechuť a pravidelně prát povlečení, prostěradla i oděvy.
Zdroje článku: dailymail.com, hobbio.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková