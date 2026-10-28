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Ve velkoměstech se šíří odporné breberky. Odborník radí prát povlečení každé čtyři dny

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Výměna prostěradel a povlečení je něco, co nás odrazuje, namáhá nebo prostě nudí, a tak tuto otravnou činnost oddalujeme a provádíme maximálně jednou za pár týdnů. Vědci přitom vyzývají zejména ty z nás, kteří žijí v rušných městech, aby frekvenci zvýšili a vyhnuli se případné krizi se štěnicemi.
Ve velkoměstech se šíří odporné breberky. Odborník radí prát povlečení každé čtyři dny

Ve velkoměstech se šíří odporné breberky. Odborník radí prát povlečení každé čtyři dny

Zdroj: erik3804 / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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