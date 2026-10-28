Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Wildwood je nejúchvatnějším animákem roku. Překračuje hranice a dokáže být temný i pohádkový

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Filmy studia Laika jsou již delší dobu ohroženým druhem. Ve světě plném digitálních animáků a nekonečných sequelů zajetých značek pravidelně přinášejí originální stop-motion počiny, které si často hrají i s dospělejšími tématy a nebojí se do pohádkových kulis přinést trochu té temnoty. Novinka Wildwood: Tajemství zakázaného lesa (Wildwood) je dosud nejambicióznějším produktem oceňovaného studia a naplno dokazuje, do jaké velikosti a dokonalosti se dá současná stop-motion animace vypiplat. Kvality Wildwoodu ale rozhodně nespočívají jen v technické stránce.
Wildwood je nejúchvatnějším animákem roku. Překračuje hranice a dokáže být temný i pohádkový

Wildwood je nejúchvatnějším animákem roku. Překračuje hranice a dokáže být temný i pohádkový

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Nejdrsnější evropský seriál je zpátky! Pád Apolla navazuje na slavnou akční sérii
Nejdrsnější evropský seriál je zpátky! Pád Apolla navazuje na slavnou akční sérii
Ať žije Československo! Nejlepší filmy o vzniku našeho státu a jeho zakladatelích
Ať žije Československo! Nejlepší filmy o vzniku našeho státu a jeho zakladatelích

Dnes si připomínáme 10. výročí vzniku samostatného Československa, které se po rozpadu Rakouska-Uherska na...

Bobule se vrací s novou generací. Pokračování vinařského hitu se představuje v první ukázce
Bobule se vrací s novou generací. Pokračování vinařského hitu se představuje v první ukázce

Vinaři z Pálavy baví diváky už několik filmů. Nový snímek Bobule a bobulky se soustředí na předání...

Kinobox Daily: Z divadelního hitu oscarovým filmem. Připomeňte si Šílenství krále Jiřího
Kinobox Daily: Z divadelního hitu oscarovým filmem. Připomeňte si Šílenství krále Jiřího

Král se zbláznil a jeho okolí už přemýšlí, kdo po něm usedne na trůn. Nigel Hawthorne, Helen Mirren, Ian...

Postapokalyptické Česko míří do kin. Útěk ze Zóny je příspěvek k opomíjenému žánru
Postapokalyptické Česko míří do kin. Útěk ze Zóny je příspěvek k opomíjenému žánru

Amatérské české filmy se často vyznačují vynalézavostí a láskou k řemeslu a Útěk ze Zóny do toho podle...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.