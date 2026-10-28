Wildwood je nejúchvatnějším animákem roku. Překračuje hranice a dokáže být temný i pohádkový

Filmy studia Laika jsou již delší dobu ohroženým druhem. Ve světě plném digitálních animáků a nekonečných sequelů zajetých značek pravidelně přinášejí originální stop-motion počiny, které si často hrají i s dospělejšími tématy a nebojí se do pohádkových kulis přinést trochu té temnoty. Novinka Wildwood: Tajemství zakázaného lesa (Wildwood) je dosud nejambicióznějším produktem oceňovaného studia a naplno dokazuje, do jaké velikosti a dokonalosti se dá současná stop-motion animace vypiplat. Kvality Wildwoodu ale rozhodně nespočívají jen v technické stránce.
Urputnost a zanícení šikovných ručiček ze studia Laika musí ocenit snad každý filmový fanda. Tamní tvůrci sice mají na kontě kultovní Koralínu či oceňovaný animák Kubo a kouzelný meč, i přes pozitivní ohlasy ale jejich tituly většinou zůstávají za komerčním očekáváním a po finanční stránce nejde o moc lukrativní byznys. I přesto se studio vždy pouští do dalších pokusů, které jsou ještě ambicióznější a velkolepější než ty předchozí. Naprostým vrcholem těchto snah je právě novinka Wildwood, která nás pomocí klasické stop-motion animace vezme do epického fantasy světa, z jehož provedení i atmosféry se vám bude během sledování tajit dech.
Hlavní hrdinkou je náctiletá Prue, která má za úkol hlídat svého malého brášku. Rodiče naléhají, ať za žádných okolností nechodí ven, ona však jako typické dospívající dítě na jejich zákaz nedá a vydá se s bratrem do rušného Portlandu. Zde však je dítě uneseno hejnem vran, které ho odnese do okolního kouzelného lesa. Prue se s kamarádem Curtisem ihned neohroženě vydává do magického světa, do něhož mají obyčejní lidé vstup zapovězen. Ocitá se tak ve fantasy říši plné mluvících zvířat, nebezpečných kojotů, ale také rozhádaných frakcí, mezi nimiž se schyluje k válce. A pak je tu bývalá královna Alexandra, která se ani po letech nemůže vzpamatovat ze smrti svého syna a má tajuplné plány.
Asi je fér hned na počátek hodnocení napsat, že i když se snímek odehrává v kouzelném světě plném magie, mluvících tvorů, čarodějnic apod., rozhodně se nejedná o pohádku pro nejmenší. Naopak, malé děti by mohly mít ze sledování místy i slušné trauma. Wildwood je totiž poměrně temnou pohádkou, která zpracovává silné motivy okolo rodičovství či ztráty dítěte a navíc je v jistých sekvencích i dost nekompromisní a brutální. Smrt se zde nevyhýbá ani kladným hrdinům, a když dojde akci či epickou bitvu, nechybí zde ani podřezané krky čí dýky v očích. Tvůrci si neberou vůbec žádné servítky a dodávají temnou pohádku se vším všudy.
Pohádka pro větší děti
Režisér Travis Knight, který má na kontě zmiňovaného Kuba či letošní propadák Vládci vesmíru, nezapře inspiraci v legendárním Labyrintu, Temném krystalu či dalších fantasy počinech s temnější estetikou. Wildwood výrazně čerpá z jejich poetiky a dospělejší atmosféry, v níž se ve zdánlivě pohádkových kulisách rozpíná příběh kruté osobní tragédie a skrývaných rodinných tajemství, která dokážou být v tomto provedení až nečekaně emocionální a silná. Osobní linie Alexandry dokáže ve flashbacích do diváka pořádně zatnout své emotivní drápy, stejně jako putování sveřepé Prue, která musí čelit i nečekaným odhalením.
Scénář nedělá z ústředních postav obyčejné ploché pohádkové figurky, ale komplexní postavy, které události okolo ztráty (ať už minulé či hrozící) blízkého člověka posunou každou zcela jiným směrem. I záporné figurky tu ale díky výtečné scenáristické práci mají uvěřitelné motivace, díky nimž šlape emocionální stránka snímku zejména v závěrečné třetině na maximum. A do toho tu máme ještě brýlatého sympaťáka Curtise, jenž se musí stát opravdovým hrdinou, či výtečně vystavěný svět, v němž nechybí ani neschopný vládce, jenž je celou dobu jen utopen v byrokracii.
Wildwood zkrátka nabízí široký a vrstevnatý fantasy svět, který je radost objevovat, nabízí řadu zajímavých postav, ale také viditelných podobností s reálným světem a témat, která by divák rád probádal ještě více. Knight navíc dokáže hezky balancovat na hraně temnější podívané a pohádky s jednoduchými vtipy, ale také potřebnou hravostí a odlehčeností. I když mohlo přeskakování mezi těmito dvěma rovinami dopadnout krkolomně, v rukou Knighta by propojení pohádkových a vážnějších motivů snad ani nemohlo být ladnější a přirozenější.
Svět, který bere dech
A pak je tu ona technická a řemeslná stránka, z níž se jednoduše tají dech. Wildwood svým měřítkem a zpracováním překonává dosavadní hranice stop-motion tvorby a ukazuje, co všechno se dá za pomoci loutek a poctivé ruční práce vytvořit. Knight a jeho tým si zde hrají s každým pohybem lístečku, každým výrazem své postavy a i ta nejvedlejší figurka se tu dočkává maximální vizuální péče a jisté osobitosti.
Výsledkem je neuvěřitelně vtahující a podmanivý zážitek, jímž snímek dalece překonává dosavadní projekty studia Laika a už nyní se dá označit za jeden z vrcholů stop-motion tvorby. Finální bitva, která se svou epičností vyrovná i těm největším fantasy filmům, pak naprosto bere dech a dává už tak maximálně vymazlenému produktu tu nejsilnější možnou tečku.
Wildwood je tak téměř dokonalou kombinací temnější estetiky a témat s tradičními pohádkovými vzorci, v nichž je navíc viditelná inspirace klasikami žánru. Výsledkem je opojná podívaná pro téměř všechny generace se skvěle pojatými postavami a výborně vybudovaným světem, které by možná slušela o něco kratší stopáž, ale díky špičkovému stop-motion podání ožívá v tom nejmagičtějším podání. V době, kdy AI videa a animace začínají přebírat otěže, je podobný dechberoucí počin pro každého fanouška poctivé filmařiny balzámem na duši.
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