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Utíkejte do Actionu. Za 125 Kč má značkovou vychytávku Philips, která sedne ke starému i novému mobiluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nový telefon přinesete domů a stará drátová sluchátka zůstanou v šuplíku, protože […]
Utíkejte do Actionu. Za 125 Kč má značkovou vychytávku Philips, která sedne ke starému i novému mobilu
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 28.10.2026 17:46
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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