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Utíkejte do Actionu. Za 125 Kč má značkovou vychytávku Philips, která sedne ke starému i novému mobilu

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Nový telefon přinesete domů a stará drátová sluchátka zůstanou v šuplíku, protože […]
Utíkejte do Actionu. Za 125 Kč má značkovou vychytávku Philips, která sedne ke starému i novému mobilu

Utíkejte do Actionu. Za 125 Kč má značkovou vychytávku Philips, která sedne ke starému i novému mobilu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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