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Rodáci z Vysočiny: Šachistka Eva Kulovaná hraje od šesti let. Učil ji tatínek

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28. říjen 1987. Takové datum narození má ve svém rodném listě velmi úspěšná šachistka Eva Kulovaná, která je rodačkou z Třebíče. Dnes tedy slaví 39 let. Šachy hraje díky svému tatínkovi od dětství, v minulosti byla i členkou šachového klubu ŠO Gordic Jihlava.
Rodáci z Vysočiny: Šachistka Eva Kulovaná hraje od šesti let. Učil ji tatínek

Rodáci z Vysočiny: Šachistka Eva Kulovaná hraje od šesti let. Učil ji tatínek

Zdroj: Facebook Evy Kulované
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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