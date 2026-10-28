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Vykoupení z věznice Shawshank: Posedlost dokonalostí a problémy s ochránci kvůli krmení havrana živým červem

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Morgan Freeman házel míčkem během natáčení dramatu Vykoupení z věznice Shawshank celých devět hodin v kuse. Další den na plac dorazil s rukou v závěsu.
Vykoupení z věznice Shawshank

Vykoupení z věznice Shawshank

Zdroj: FOTO:© 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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