Vykoupení z věznice Shawshank: Posedlost dokonalostí a problémy s ochránci kvůli krmení havrana živým červem

Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova Vykoupení z věznice Shawshank, FOTO: © 1994 Columbia Pictures, distr. TV Nova
V dramatu Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994 házel Morgan Freeman baseballovým míčkem neuvěřitelných devět hodin v kuse. Režisér neustále opakoval záběr a herec si během natáčení ani jednou nepostěžoval. Další den ovšem na plac dorazil s rukou pevně uchycenou v závěsu. Příprava v temné samovazbě
Bankéř Andy Dufresne v podání Tima Robbinse přichází do věznice v Shawshanku s doživotním trestem za údajnou vraždu manželky a jejího milence. Za mřížemi se spřátelí se zkušeným vězněm Redem, kterého ztvárnil Morgan Freeman, a společně hledají cestu, jak si v tvrdém systému zachovat zdravý rozum. Andy postupně nabídne své finanční znalosti sadistickým dozorcům i samotnému řediteli a vybuduje si výsadní postavení. Během dlouhých let za mřížemi však nikdy neztrácí naději na svobodu.
Tim Robbins chtěl pro roli Andyho zažít pocit naprosté izolace a požádal o zavření do skutečné samovazby na tři dny. Vězeňský personál mu doporučil vyzkoušet nejprve zkrácenou variantu. Herec strávil v malé cele tři hodiny a později uznal, že to k pochopení stísněného prostoru naprosto stačilo, přestože si uvědomoval, že jeho pobyt byl zcela dobrovolný.
Těžké natáčení pod dohledem detailisty
Tvůrce filmu Frank Darabont vyžadoval absolutní přesnost v každém záběru. Jeho posedlost dokonalostí se projevila nejen při vyčerpávajícím házení baseballovým míčkem, ale také v momentech, kdy Andy nabíjí revolver nebo ryje své jméno do zdi cely. Ruce na plátně nepatří Robbinsovi, nýbrž samotnému režisérovi. Všechny tyto detaily natočil až ve fázi postprodukce, protože chtěl manipulaci s předměty zachytit přesně podle svých vlastních představ a nechtěl se spoléhat na herce.
Tlak na přesný výsledek cítil i Clancy Brown, který hrál brutálního velitele dozorců Hadleyho. Během příprav dostal několik nabídek od skutečných pracovníků nápravných zařízení, kteří mu chtěli pomoci s tréninkem. Brown je všechny odmítl. Nechtěl, aby jeho vysoce záporná postava vrhala špatné světlo na opravdové a poctivé dozorce.
Zvířecí komparz přinesl nečekané komplikace
Tim Robbins se musel na place přizpůsobit i náladám havraního herce Jakea. Když se měl zeptat, kde je vězeňský knihovník Brooks, pták ho neustále přerušoval krákáním a nedařilo se ho vycvičit k mlčení na povel. Herec se proto naučil jeho zvukové vzorce a svou repliku načasoval přesně do krátké pauzy mezi ptačím křikem.
Zvířata na place hlídali zástupci organizace American Humane Society, kterým se nelíbilo, že Brooks krmí havrana živým červem. Zástupci to označili za zbytečnou krutost a požadovali červa, který zemřel přirozenou smrtí. Štáb takového jedince skutečně našel a krmení úspěšně natočil. Až po letech Darabont novinářům přiznal, že hmyz ve skutečnosti nenápadně usmrtil on sám.
Roli zrzavého Ira získal Morgan Freeman
Morgan Freeman získal roli Reda navzdory knižní předloze, kde autor Stephen King postavu popsal jako postaršího bělocha s irskými kořeny a rezavými vlasy. Tvůrci pro tuto roli zvažovali Clinta Eastwooda, Harrisona Forda nebo Paula Newmana. Producentka Liz Glotzer nakonec ignorovala fyzický popis a navrhla Freemana díky jeho autoritativnímu vystupování a hlubokému hlasu. Věta „Možná je to tím, že jsem Ir“ ve scénáři zůstala jako interní narážka na původní předlohu.
Do Redovy složky pro komisi propouštějící na podmínku potřebovali filmaři fotografii z jeho mládí. Místo úprav Freemanova obličeje použili snímek jeho mladšího syna Alfonsa Freemana. Ten se ve filmu mihl i v drobné roličce vězně, který na nováčky u vstupní brány křičí, že dorazily čerstvé ryby.
Nerozbalený šek posloužil jako záloha na kauci
Stephen King prodal práva na svou novelu Darabontovi za symbolických pět tisíc dolarů, šek ale nikdy neinkasoval. Několik let po premiéře ho nechal zarámovat a poslal režisérovi zpět s přiloženým vzkazem, ve kterém stálo, ať si peníze schová, kdyby někdy v budoucnu potřeboval zaplatit kauci. Snímek se zařadil mezi spisovatelovy nejoblíbenější adaptace jeho vlastních děl.
V kinech film sice zpočátku nezářil, k čemuž podle herců přispěl i problematický název, ale studio Warner Bros. navzdory číslům rozeslalo do amerických půjčoven 320 tisíc VHS kazet. Riskantní tah se vyplatil a z vězeňského dramatu se stal nejčastěji půjčovaný titul roku 1995.
Snímek Vykoupení z věznice Shawshank odvysílá Nova Cinema ve středu 28. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).