Frodo a Legolas znovu spolu. Netflix posílá hvězdy Pána prstenů mezi gangstery Guye RitchiehoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Frodo a Legolas znovu spolu. Netflix posílá hvězdy Pána prstenů mezi gangstery Guye Ritchieho
Článek byl publikován 28.10.2026 18:10
České komedie nám daly nezapomenutelné situace, legendární postavy i hlášky, které dokážeme citovat, i...
Brad Bird, režisér Úžasňákových a Ratatouille, konečně představil svůj vysněný projekt. Animovaný Ray Gunn...
Do newyorské zátoky Jamaica Bay se přesune další temné vyšetřování a s ním dvojice, která spolu ještě nikdy...
Šikanovaný kluk z nizozemského Tilburgu to dotáhl až do vnitřního kruhu svých idolů. Tarik Azzougarh alias...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Marvel slaví. Nový seriál získal 90% hodnocení a někteří ho považují za seriál roku. Vrací padoucha z Avengers
- Kvíz: Poznáte slavné české komedie podle popisu děje? Vše správně dají jen opravdoví znalci
- Tvůrce Úžasňákových chystal svůj vysněný film přes 30 let. Má hodnocení 93 % a míří na Netflix
- Nicolas Cage a Antonio Banderas poprvé spolu. HBO vytáhlo dvě hollywoodská esa pro návrat jednoho ze svých nejlepších krimi seriálů