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Frodo a Legolas znovu spolu. Netflix posílá hvězdy Pána prstenů mezi gangstery Guye Ritchieho

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Eddie Horniman se už nespokojí s anglickým venkovem a podsvětím, které zná. Ve 3. řadě seriálu Gentlemani (The Gentlemen) se se Susie Glass pustí do stavby kasina na Blízkém východě a Netflix mu k tomu poslal posily z Pána prstenů i Trainspottingu. Kamery už běží v Anglii a v Maroku. Kdo všechno se
Frodo a Legolas znovu spolu. Netflix posílá hvězdy Pána prstenů mezi gangstery Guye Ritchieho

Frodo a Legolas znovu spolu. Netflix posílá hvězdy Pána prstenů mezi gangstery Guye Ritchieho

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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