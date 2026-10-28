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Königstiger: Legenda druhé světové, Hitlerův královský Tiger

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Tiger II byl posledním německým tankem, který se během druhé světové války dostal do sériové výroby. Zároveň byl také nejtěžším a nejsilněji vyzbrojeným německým sériovým tankem.
Königstiger: Legenda druhé světové, Hitlerův královský Tiger

Königstiger: Legenda druhé světové, Hitlerův královský Tiger

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:00

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