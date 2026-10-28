Königstiger: Legenda druhé světové, Hitlerův královský Tiger

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Přísně jazykově vzato je Königstiger německý výraz pro tygra bengálského, v souvislosti s pojmenováním tanku však bývá toto slovo překládáno spíše doslovně jako královský tygr (čemuž odpovídá také běžně používaná anglická varianta Kingtiger).
V každém případě, Königstiger nebylo nikdy oficiálním jménem známého německého těžkého tanku. Správnější je proto hovořit o něm jako o
Tigeru II, nebo Tigeru Ausf. B (Ausf. = Ausführung = provedení, verze). , však v rámci zjednodušení pracujeme i se zlidovělým jménem Königstiger.
Tiger II byl posledním německým tankem, který se během druhé světové války dostal do sériové výroby. Zároveň byl také nejtěžším a
nejsilněji vyzbrojeným německým sériovým tankem. První krok na cestě k jeho vzniku byl učiněn dne 26. května 1941 na Hitlerově schůzce s ministrem zbrojení Todtem, zástupci armádního zbrojního úřadu a předsedou tzv. Panzerkommission, slavným českým rodákem Dr. Ferdinandem Porsche.
Panzerkommission, neboli tanková komise, byla jakýmsi poradním orgánem, jehož členy byli zástupci předních průmyslových podniků zapojených do vývoje a výroby tanků a předsedou této komise byl právě Porsche.
Účastníci zmíněné schůzky diskutovali s Hitlerem mimo jiné také aktuální stav vývoje nového těžkého tanku Tiger (v dalším textu pro jasnější odlišení budeme říkat Tiger I). Tento projekt nesl kódové označení VK 45.01 a své prototypy v rámci něj připravovali dva konkurenti – firma Henschel (prototyp VK 45.01 (H)) a firma Porsche (prototyp VK 45.01 (P)).
Tiger I, Bundesarchiv, Bild 183-J14813 / Henisch / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de
Porsche přitom velmi úzce spolupracoval s firmou Krupp, která pro něj navrhovala bojovou věž a kanon. Porsche (a nakonec i Henschel) plánoval pro svůj návrh tanku Tiger I použít kanon 8,8 cm KwK 36 L/56, vyráběný již zmíněnou firmou Krupp. Jak název napovídá, šlo o zbraň ráže 88 mm s hlavní o délce 56 násobků ráže.
Žádné dělo není pro Hitlera dostatečně dobré
V průběhu oné schůzky z 26. května 1941 Hitler nicméně vyjádřil své pochyby o tom, že tento kanon bude dostatečně silnou zbraní. Hitler požadoval, aby
kanon nového tanku dokázal na vzdálenost 1500 metrů probít pancíř o síle až 100 mm a na to uvedená zbraň firmy Krupp nestačila.
Jedinou použitelnou zbraní, která splňovala uvedené Hitlerovy požadavky, byl nový 88 milimetrový protiletadlový kanon 8,8 cm Flak 41 L/74 firmy Rheinmetall. Tento kanon měl však téměř o třetinu delší hlaveň než původně plánovaná zbraň KwK 36 L/56 (4930 mm vs. 6548 mm).
Flak 41 L/74 měl také větší nábojovou komoru a mohutnější brzdovratné zařízení a v neposlední řadě také náboje pro tento kanon byly výrazně delší než náboje pro KwK 36 L/56.
Ukázalo se tedy, že bojová věž vyvinutá firmou Krupp pro tank Tiger I (stavěná pro instalaci kanonu KwK 36 L/56)
zabudování silnějšího kanonu Flak 41 L/74 prostě nedovolovala. Pro delší kanon Flak 41 L/74 by zkrátka bylo nutno postavit úplně novou a prostornější věž. Navíc nebylo vůbec jisté, že by pro takovou novou a mohutnější věž vůbec postačoval stávající průměr prstence, a pokud ne, znamenalo by to nutnost dalších změn i na samotném trupu tanku. Tiger I, Bundesarchiv, Bild 101I-461-0213-34 / Zwirner / CC-BY-SA 3.0
Zdánlivě jednoduchá změna kanonu tedy nakonec hrozila významným zdržením celého projektu. Navíc samotný kanon Flak 41 L/74 byl stále teprve ve fázi testování a nikoliv v sériové výrobě.
Proto bylo nakonec rozhodnuto, že projekt VK 45.01 (tedy tank Tiger I) bude dokončen a uveden do sériové výroby tak, jak byl již navržen, čili s původní věží a kanonem KwK 36 L/56 firmy Krupp.
Paralelně však měl být zahájen také vývoj zcela nové bojové věže schopné pojmout silnější kanon Flak 41 L/74 firmy Rheinmetall a jakmile bude tato věž připravena, dojde ihned k jejímu zavedení do výroby namísto věže původní.
Očekávání zbrojního úřadu bylo, že prvních 100 sériových tanků Tiger I bude mít původní věž a zbraň a k přepnutí výroby na novou věž a silnější kanon dojde od 101. sériového tanku.
Zdroj:
G_J_Rasputin, Panzernet Autor/Licence fotografie: Tiger II, Bundesarchiv, Bild 101I-721-0398-21A / Wagner / CC-BY-SA 3.0