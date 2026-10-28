Cesta draka: Bruce Lee tajně natáčel v Koloseu. Chucku Norrisovi při souboji vytrhl chlupy z hrudi

Cesta draka, FOTO: Golden Harvest Company Ltd. / distr. Film+ Cesta draka, FOTO: Golden Harvest Company Ltd. / distr. Film+ Cesta draka, FOTO: Golden Harvest Company Ltd. / distr. Film+ Cesta draka, FOTO: Golden Harvest Company Ltd. / distr. Film+ Cesta draka, FOTO: Golden Harvest Company Ltd. / distr. Film+
Akční snímek Cesta draka z roku 1972 drží jedno zajímavé prvenství ohledně natáčení v římském Koloseu. Štáb se do slavné památky musel vloupat tajně a slavný závěrečný souboj se nakonec odehrál před malovanou kulisou. Režisér Bruce Lee navíc jedné z hereckých hvězd vytrhl skutečné ochlupení na hrudi. Záchrana rodinné restaurace
Tang Lung přijíždí do Říma, aby pomohl svým příbuzným. Ti provozují místní restauraci, na kterou vyvíjí nevybíravý nátlak mafiánská organizace. Zločinecký syndikát chce lukrativní podnik získat za každou cenu. Nově příchozí mladík se ovšem ukáže jako nepřekonatelná překážka. Mafiánský boss proto najme elitní bojovníky z celého světa, aby rodinného ochránce definitivně zlikvidovali.
Zmíněný mafiánský boss a většina anglicky mluvících postav ve filmu vůbec nemluví svými skutečnými hlasy. Celý projekt se totiž natáčel kompletně bez zvuku a veškeré dialogy vznikaly až ve studiu. Bruce Lee tak v postprodukci nadaboval téměř všechny cizince ze zločineckého gangu.
Chuck Norris přibral kvůli roli na váze
Tvůrci do role ústředního protivníka hledali někoho, kdo by dokázal držet krok s extrémní rychlostí hlavního hrdiny. Lee proto oslovil svého dlouholetého přítele
, který byl v té době americkým šampionem v karate. Herec před natáčením schválně přibral na váze, aby vedle útlého soka působil mnohem mohutněji. Pro Norrise šlo o úplný herecký debut. Snímek je zároveň jediný v jeho kariéře, kde jeho postava zemře, a první, kde si zahrál zápornou roli. Chucka Norrise
Spolu s ním se před kameru dostal i Bob Wall. Ten původně do Itálie přicestoval pouze jako Norrisův kamarád a skutečný žák karate. Když ho Lee uviděl, okamžitě mu nabídl roli jednoho z protivníků. Zvláštní situace nastala u jména jeho postavy, protože v titulcích figuruje jako Fred, ale ostatní ho na plátně oslovují Bobe.
Tajné záběry z římského Kolosea
Závěrečný střet v římském Koloseu patří k nejznámějším scénám snímku, filmaři ho ovšem museli řešit improvizovaně. Natáčení uvnitř historické památky italské úřady striktně zakázaly. Štáb proto několik vnějších záběrů pořídil velmi rychle a bez vědomí úředníků. Samotný souboj pak tvůrci nasnímali až v hongkongském studiu, kde herci bojovali před ručně malovanými kulisami. Přípravě této sekvence věnoval Lee pětačtyřicet hodin a poznámky k choreografii zabraly téměř čtvrtinu scénáře.
Během natáčení došlo i na reálnou bolest. Když hlavní hrdina vytrhne svému protivníkovi kus ochlupení na hrudi, nešlo o žádný filmový trik. Norris k nápadu pouze poznamenal, že to bude bolet, ale nic s tím nenadělá. Podle informací z placu navíc docházelo mezi oběma muži i k reálným kontaktům při samotných úderech. Problém naopak představovala rychlost samotného Bruce Leeho, kvůli které musel štáb jeho pohyby na kameru úmyslně zpomalovat.
Úder nunčaky zanechal herci trvalou jizvu
O skutečné zásahy nebyla nouze ani u dalších členů obsazení. Herec Anders Nelsson dostal úder nunčaky přímo do obličeje a zranění mu zanechalo jizvu na rtu, kterou později maskoval narostlým vousem. Sám režisér pak během rvačky s dlouhou tyčí nechtěně zasáhl dalšího z mužů přímo do oka.
Ke zraněním filmových postav se váže i jedna úsměvná chyba. Když hlavní hrdina bije nájemného vraha v bytě, dává mu rány výhradně do těla a krku. V další scéně má ovšem zbitý muž obvázanou hlavu, pohmožděné tváře a monokl. Další nesrovnalost mohou diváci odhalit v úplném závěru snímku. K zatčení zločinců přijíždějí policejní vozy i mafiánský Mercedes s volantem na pravé straně. Itálie přešla na levostranný provoz o desítky let dříve. Záběry vznikaly v Hongkongu, který jako bývalá britská kolonie využíval pravostranné řízení.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).