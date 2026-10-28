Měli byste si čistit zuby před, nebo po snídani. Odpověď dentisty překvapí

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Jeden člověk se sotva probudí a už stojí u umyvadla s kartáčkem v ruce. Druhý by bez horké kávy a vydatné snídaně nevyšel ani z kuchyně a zuby řeší až těsně před odchodem z bytu. Která varianta je správná? Dohady na toto téma se vedou roky a internet nabízí spoustu protichůdných rad. Zubní lékaři přitom tvrdí, že každý tábor má své silné argumenty.
Začněme u těch, kdo sahají po kartáčku hned po probuzení. Přes noc se v ústech snižuje tvorba slin, a bakterie se tak mohou množit mnohem snadněji. Ranní čištění dech osvěží a hlavně dodá zubům ochrannou vrstvu fluoridu. Ta na sklovině vytvoří štít, který pomáhá odolávat kyselinám a cukrům z čaje, pečiva nebo ovoce, jež přijdou na řadu vzápětí.
Stejně logicky ale zní i opačný postup. Nikdo nechce vyrazit do práce nebo do školy s kousky jídla zaklíněnými mezi zuby. Čištění po snídani zbytky potravy odstraní dřív, než se z nich stane několikahodinová pochoutka pro bakterie. Předseda České stomatologické komory Roman Šmucler proto spolu s dalšími odborníky nepovažuje ani jeden z postupů za vyloženě špatný. Obě cesty mají podle nich rozumné opodstatnění a rozhodovat má váš denní režim.
Častou obavou přitom bývá představa, že kdo snídá před čištěním, spolkne noční bakterie a něco si tím způsobí. Lékaři v tomto směru uklidňují: strach je zbytečný, protože žaludeční kyselina si s běžnou mikroflórou bez potíží poradí. Zdravému člověku z toho žádné riziko nehrozí.
Pravidlo, které zná málokdo
Kdo dává přednost čištění po jídle, měl by znát jedno zásadní omezení. Spousta snídaňových surovin obsahuje kyseliny: pomerančový džus, káva, ovoce, rajčata, ale třeba i kysané mléčné výrobky. Kyseliny dočasně změkčují sklovinu a ta je pak náchylnější k mechanickému oděru. Kdybyste hned po jídle začali energicky drhnout, mohli byste si ji nenápadně obrušovat.
Doporučení proto zní jasně: po kyselém jídle či pití vyčkejte dvacet až třicet minut. Sliny za tu dobu prostředí v ústech neutralizují a povrch zubu se přirozeně vrátí k pevnosti. Kdo čistí před snídaní, má situaci jednodušší. Po jídle mu stačí vypláchnout ústa čistou vodou nebo si dát žvýkačku bez cukru.
Podle stomatologů se navíc často soustředíme na špatnou otázku. Řešíme, zda kartáček přijde před vajíčky, nebo po nich, a přitom nás mnohem víc brzdí spěch a nesprávná technika. Řada lidí čistí zuby letmo, často méně než minutu, což na narušení pevného zubního plaku nestačí.
Na čem opravdu záleží
Důkladné čištění má trvat zhruba tři minuty a každou plochu zubu je třeba projít systematicky. Důležitý je i kartáček samotný. Časy tvrdých štětin, které připomínaly spíš rýžový kartáč, jsou pryč. Zubaři jednoznačně doporučují měkké štětinky, šetrné k dásním i k odhaleným krčkům zubů. Tvrdý kartáček a silný tlak mohou dásně postupně poškodit a vyvolat jejich nevratný ústup.
K péči patří také mezizubní kartáčky či dentální nit, bez nichž se podle odborníků dokonale čistý chrup nedá udržet. A pokud jde o to, které čištění dne je nejdůležitější, stomatologové označují to večerní, před spaním.
Verdikt zubařů je tedy praktičtější, než by se zdálo. O načasování může rozhodnout vaše pohodlí a ranní harmonogram. Mnohem víc než pořadí totiž záleží na tom, aby čištění bylo pravidelné, dostatečně dlouhé, měkkým kartáčkem a bez spěchu. A vy? Patříte k těm, kdo čistí před snídaní, nebo po ní?
Zdroje článku: nhft.nhs.uk, denik.cz, zivotvcesku.cz, ireceptar.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková