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Měli byste si čistit zuby před, nebo po snídani. Odpověď dentisty překvapí

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Dennívýzva
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Ranní debata, která rozděluje domácnosti, má podle stomatologů jednoduché rozuzlení. Důležitější je jiná věc než pořadí.
Měli byste si čistit zuby před, nebo po snídani. Odpověď dentisty překvapí

Měli byste si čistit zuby před, nebo po snídani. Odpověď dentisty překvapí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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