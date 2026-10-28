GTA 6 na PC možná už na jaře 2027. Analytik mluví o několika měsících čekání

Foto: Magnific
Termín konzolového vydání GTA 6 se blíží, ale počítačoví hráči stále nevědí, kdy se dostanou ke své verzi. Analytik Michael Pachter nyní odhaduje vydání během šesti až sedmi měsíců. Jiná zpráva dokonce počítá s prvním čtvrtletím roku 2027.
Grand Theft Auto VI vyjde 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Majitelé počítačů ale možná nebudou muset čekat další rok nebo dva. Známý analytik herního průmyslu Michael Pachter ze společnosti Wedbush Securities totiž v rozhovoru pro BBC uvedl, že PC verze dorazí přibližně za šest až sedm měsíců. Pokud se jeho odhad naplní, Rockstar Games tentokrát výrazně zkrátí odstup mezi vydáním hry na konzolích a počítačích.
Pachter se tématu věnoval v souvislosti s očekávaným obchodním úspěchem GTA 6 a jeho dopadem na prodeje konzolí Sony. Připomněl přitom, že novinka nebude exkluzivitou PlayStationu, protože vychází také pro Xbox. Následně zmínil právě PC verzi, která podle jeho slov nebude následovat s dlouhým zpožděním.
GTA
Foto: Magnific
Z vyjádření ovšem není zcela jednoznačné, zda analytik počítá šest až sedm měsíců od říjnového rozhovoru, nebo od listopadového vydání na konzolích. V prvním případě by šlo přibližně o duben až květen 2027, ve druhém o květen až červen. Konkrétní datum však Pachter neoznámil a Rockstar jeho předpověď nepotvrdil.
Nové informace naznačují ještě dřívější vydání
Pachter navíc není jediný, kdo v posledních týdnech hovoří o rychlejším příchodu
GTA 6 na počítače. Herní server GamesBeat zveřejnil 13. října zprávu, podle které Rockstar připravuje PC verzi již na první čtvrtletí roku 2027, tedy období od ledna do března.
Redakce se odvolává na čtyři anonymní zdroje obeznámené s plány studia. Pokud mají správné informace, mohlo by GTA 6 dorazit na počítače pouhé dva až čtyři měsíce po konzolové premiéře. To by byl na poměry Rockstaru nezvykle krátký interval.
Oba termíny se však neshodují. GamesBeat mluví o začátku roku, zatímco Pachterův odhad směřuje spíše k jaru či začátku léta. Navíc není jasné, zda analytik vychází z vlastních informací, nebo pouze hodnotí pravděpodobný vývoj. Nelze proto tvrdit, že dvě nezávislá zjištění potvrzují stejný plán.
Důležitý je také samotný postoj Rockstaru. Studio oficiálně uvádí pouze konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S. PC verzi dosud nepředstavilo, neoznámilo její hardwarové požadavky ani termín zahájení předobjednávek. Veškeré konkrétní údaje o vydání na počítačích tak zůstávají mimo oficiální harmonogram.
GTA 5 nechalo počítačové hráče čekat 19 měsíců
Obavy z dlouhého čekání mají své opodstatnění. Grand Theft Auto V vyšlo původně 17. září 2013 pro PlayStation 3 a Xbox 360. Na PC se dostalo až 14. dubna 2015, tedy přibližně po devatenácti měsících. Podobně Rockstar postupoval u Red Dead Redemption 2, jehož počítačová verze následovala více než rok po konzolové premiéře.
V případě GTA V je ale zajímavý ještě jeden detail. Verze pro PlayStation 4 a Xbox One vyšla 18. listopadu 2014, pouhých pět měsíců před PC vydáním. Dlouhý devatenáctiměsíční odstup se tedy vztahuje k původnímu uvedení hry na starších konzolích.
Právě to ukazuje, proč nelze automaticky přenášet harmonogram předchozího dílu na GTA 6. Vývojářské studio může zvolit jiný postup, přestože jeho dosavadní historie spíše vybízí k opatrnosti.
Rychlejší příchod na PC by dával smysl také z obchodního hlediska. Rockstar už v roce 2023 získal tým Cfx.re stojící za populární platformou FiveM, která umožňuje provozovat upravené multiplayerové servery GTA V. Počítačová komunita tak představuje důležitou součást dlouhodobého fungování série, především díky modifikacím a roleplay serverům. To však samo o sobě neprokazuje, že studio skutečně plánuje vydání PC verze v první polovině roku 2027.
Další neznámou zůstává distribuce. Ani případné oznámení PC verze automaticky neznamená, že se hra ve stejný den objeví na Steamu. Například Red Dead Redemption 2 vyšlo na počítačích nejprve prostřednictvím Rockstar Games Launcheru a dalších obchodů. Na Steam se dostalo až o měsíc později.
Pro hráče, kteří chtějí prožít nový příběh Jasona a Lucie na počítači, jsou tedy nové odhady povzbudivé. Zatím ale neexistuje žádná záruka, že se GTA 6 skutečně objeví na PC už během jara 2027. Rozhodující bude až oficiální oznámení Rockstar Games, které může přinést také odpověď na otázku podpory Steamu a požadavků na hardware.
Zdroj:
https://gamesbeat.com/grand-theft-auto-vis-pc-release-is-slated-for-q1-2027
https://insider-gaming.com/gta-6-coming-to-pc-in-6-or-7-months-claims-analyst
https://www.rockstargames.com/newswire/article/517572321a549a/watch-the-grand-theft-auto-vi-launch-trailer