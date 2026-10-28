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GTA 6 na PC možná už na jaře 2027. Analytik mluví o několika měsících čekání

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Konzolové GTA 6 dorazí 19. listopadu, ale termín pro počítače Rockstar stále neoznámil. Analytik Michael Pachter odhaduje PC vydání během šesti až sedmi měsíců. Jiný zdroj přitom mluví o ještě dřívějším termínu.
GTA 6 na PC možná už na jaře 2027. Analytik mluví o několika měsících čekání

GTA 6 na PC možná už na jaře 2027. Analytik mluví o několika měsících čekání

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 19:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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