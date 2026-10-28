Apple 16 let tvrdil, že dotykový notebook je špatný nápad. Teď představil vlastní

Když Steve Jobs vysvětloval, proč dotykový Mac nikdy nebude dobrý nápad
V říjnu 2010 vystoupil Steve Jobs na prezentaci Applu nazvané Back to the Mac. Společnost tehdy ukazovala budoucnost svého počítačového systému a Jobs se dostal také k otázce, která technologický svět zaměstnávala stále častěji. Proč Apple nevyrábí notebooky s dotykovou obrazovkou, když už má tak úspěšný iPhone a právě uvedl na trh první iPad?
Jobs měl připravenou jednoznačnou odpověď. Apple podle něj dotykové ovládání počítačů testoval a zjistil, že takové řešení není ergonomicky vhodné. Dotykové plochy by měly být vodorovné, vysvětloval, protože dlouhodobé ovládání s rukou nataženou před tělem vede k únavě. Ve svém vystoupení dokonce žertoval, že po delší době má člověk pocit, jako by mu měla ruka upadnout.
Nebyl to jen další z Jobsových provokativních výroků. Šlo o skutečnou konstrukční filozofii, která na dlouhé roky ovlivnila podobu počítačů Apple. Společnost se rozhodla přenést dotyková gesta na trackpad, tedy citlivou plochu pod klávesnicí, a samotnou obrazovku ponechat jako prostor pro zobrazování informací.
Zatímco jiné firmy začaly experimentovat s dotykovými notebooky, otočnými displeji a zařízeními kombinujícími tablet s počítačem, Apple pokračoval vlastní cestou. A když Steve Jobs v roce 2011 zemřel, jeho nástupce Tim Cook tento přístup nijak zásadně nezměnil.
Lednička s topinkovačem? Tak viděl šéf Applu spojování tabletů a notebooků
V dubnu 2012 se Tim Cook při konferenčním hovoru s investory vyjadřoval k otázce, zda se notebooky a tablety časem nespojí do jediné kategorie. Konkurenční Microsoft právě připravoval Windows 8, systém navržený také pro dotykové ovládání, a výrobci počítačů hledali způsoby, jak tradiční notebook přizpůsobit nové éře.
Cook odpověděl přirovnáním, které se stalo jedním z nejslavnějších výroků o technologické strategii Applu. Spojit ledničku s topinkovačem podle něj samozřejmě lze, výsledný výrobek však nemusí být příjemný pro uživatele. Smyslem jeho argumentu bylo, že snaha vytvořit univerzální zařízení může vést ke kompromisům, které nakonec zhorší obě původní funkce.
Apple proto dál rozvíjel dvě oddělené produktové rodiny. MacBook představoval klasický pracovní počítač s klávesnicí, trackpadem a operačním systémem macOS. iPad byl naproti tomu postaven kolem přímého dotyku, mobilního operačního systému a aplikací navržených pro ovládání prsty.
Zajímavé je, že právě Apple začal v následujících letech tuto hranici postupně oslabovat. iPady dostávaly výkonnější procesory, podporu externích klávesnic, trackpadů a propracovanější práci s více okny. Z tabletu, který měl původně sloužit především k prohlížení obsahu, se postupně stal nástroj schopný zastat část práce běžného notebooku.
Opačným směrem se však Apple dlouho nevydával. MacBook mohl mít výborný displej, rychlý procesor a stále propracovanější software, ale sáhnout na obrazovku a ovládat ji prstem stále nedávalo smysl. Alespoň podle oficiální filozofie výrobce.
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Šestnáctileté čekání skončilo. Apple přidal dotyk přímo do MacBooku
Dne 28. října 2026 Apple představil nové modely MacBooku Pro, které tuto dlouholetou zásadu opouštějí. Čtrnáctipalcová a šestnáctipalcová verze dostaly dotykový OLED displej označovaný PROLED XDR, přičemž počítače nadále zachovávají klasickou klávesnici a trackpad.
Uživatel nyní může posouvat stránky přímo na obrazovce, přibližovat fotografie gesty nebo manipulovat s některými prvky aplikací dotykem. Apple zároveň upravil konstrukci pantu, aby displej při klepnutí zůstával stabilnější. Dotyková technologie je integrovaná do samotného zobrazovacího panelu, což má pomáhat zachovat přesnost ovládání a kvalitní obraz.
Součástí novinky je také Dynamic Island, prvek známý z iPhonů, který nahrazuje dosavadní výřez v horní části obrazovky. O výkon se starají čipy M5 Pro a M5 Max. Česká cena základní dotykové varianty začíná na 84 990 korunách.
Samotné zavedení dotykové obrazovky přitom není technologickým prvenstvím. Notebooky s podobným ovládáním vyráběli konkurenti už před mnoha lety a některé modely dokonce umožňují displej otočit nebo zařízení používat jako tablet. Význam dnešní premiéry spočívá především v tom, že Apple mění vlastní dlouhodobé rozhodnutí, které po léta obhajoval jako lepší řešení pro uživatele.
A právě tady začíná zajímavější otázka. Proč se společnost rozhodla změnit přístup právě teď?
Problém nebyl v prstech. Byl v tom, jak lidé používají počítač
Jobsova původní námitka měla reálný ergonomický základ. Pokud člověk používá dotykovou obrazovku notebooku jako hlavní způsob ovládání, musí opakovaně zvedat ruku od klávesnice a natahovat ji směrem k displeji. Taková poloha může při delším používání zatěžovat svaly ramen a paží.
Výzkumy ergonomie dotykových počítačů tuto obavu do určité míry podporují. Studie zabývající se používáním vertikálně orientovaných dotykových obrazovek zjistily, že práce s rukama bez opory a časté natahování k displeji může zvyšovat svalové zatížení a subjektivní nepohodlí.
To ovšem neznamená, že každý dotykový notebook je nutně ergonomicky špatný. Záleží především na tom, jak často člověk obrazovku používá, v jaké poloze má zařízení a zda dotyk nahrazuje ostatní způsoby ovládání, nebo je pouze doplňuje.
Právě tento rozdíl je pro nový MacBook zásadní. Apple totiž nepředstavuje počítač, na kterém by se mělo všechno ovládat prsty. Klávesnice a trackpad zůstávají plnohodnotnými součástmi zařízení. Dotyk nabízí další možnost pro situace, kdy je rychlejší nebo přirozenější sáhnout přímo na konkrétní objekt.
Představme si třeba práci s fotografií. Uživatel může většinu úprav provádět pomocí klávesnice a trackpadu, ale pro rychlé přiblížení obrázku použít gesto dvěma prsty na obrazovce. Podobně může při prezentaci posouvat jednotlivé snímky nebo přímo manipulovat s některými prvky grafického návrhu.
Tím se původní Jobsův argument úplně neruší. Dlouhodobé ovládání vertikální obrazovky může být stále únavné. Nový MacBook však stojí na předpokladu, že uživatel nebude muset držet ruku před displejem nepřetržitě, ale dotyk využije jen v okamžicích, kdy mu skutečně usnadní práci.
Nejtěžší změna se možná odehrává uvnitř systému
Přidat do notebooku dotykový displej je jedna věc. Přizpůsobit mu operační systém, který byl po desetiletí vyvíjen především pro myš a klávesnici, představuje mnohem složitější problém.
Klasické počítačové rozhraní počítá s velmi přesným kurzorem. Myší lze snadno zasáhnout malé tlačítko, úzký posuvník nebo drobnou ikonu. Lidský prst je však výrazně širší než šipka na obrazovce a navíc při dotyku zakrývá místo, na které uživatel míří.
Vývojáři dotykových systémů proto musejí pracovat s většími aktivními plochami, odlišným rozložením ovládacích prvků a gesty, která dávají smysl při přímé manipulaci s obsahem. Problém nastává zejména ve chvíli, kdy má stejná aplikace dobře fungovat jak s přesným kurzorem, tak s méně přesným dotykem prstu.
Apple u nových MacBooků počítá s kombinací obou přístupů. Systém může běžný dotyk převést na standardní kliknutí, takže některé dosavadní aplikace lze ovládat bez zásadních úprav. Pro pokročilejší gesta a skutečně pohodlnou dotykovou práci však budou muset vývojáři své programy přizpůsobovat.
Právě tady se ukáže, jak daleko chce Apple zajít. Pokud zůstane dotyk jen doplňkem pro posouvání webových stránek a přibližování fotografií, půjde o užitečnou, ale poměrně omezenou změnu. Jestliže se však začne výrazněji prosazovat v profesionálních aplikacích, může postupně ovlivnit způsob, jakým se software pro počítače navrhuje.
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MacBook se přibližuje iPadu. Znamená to problém pro vlastní tablet?
Dnešní krok má ještě jeden rozměr, který přesahuje samotnou konstrukci počítače. Apple totiž roky rozvíjel iPad jako zařízení, které dokáže v některých situacích nahradit notebook. Přidával mu klávesnice, trackpady, výkonnější procesory a funkce pro práci s více aplikacemi.
Nový dotykový MacBook nyní postupuje z opačné strany. Zachovává tradiční počítačový systém a jeho možnosti, ale přebírá jednu z nejvýraznějších vlastností tabletu. Obě produktové kategorie se tak dostávají blíž k sobě než kdykoliv předtím.
Nabízí se proto otázka, zda Apple nezačíná konkurovat sám sobě. Pro některé zákazníky mohl být dosud iPad atraktivní právě díky možnosti ovládat obsah přímo na obrazovce. Pokud podobnou funkci získají také MacBooky, část důvodů k pořízení dvou samostatných zařízení může zeslábnout.
Rozdíly ale zůstávají podstatné. iPad je navržen pro používání bez klávesnice, snadné držení v ruce a dotykové aplikace. MacBook je především plnohodnotný notebook s operačním systémem macOS, klasickým pracovním prostředím a rozsáhlou nabídkou profesionálního softwaru.
Ani nový dotykový MacBook se automaticky nestává tabletem. Jeho displej je stále součástí běžné notebookové konstrukce a Apple jej nepředstavil jako zařízení určené k oddělení obrazovky od klávesnice.
Z obchodního hlediska je navíc důležitá cena. Dotykový MacBook Pro vstupuje na trh jako drahý profesionální počítač, nikoliv jako dostupná alternativa běžného iPadu. Přímý dopad na prodeje tabletů proto nelze z dnešní premiéry spolehlivě odvodit.
Steve Jobs se možná nemýlil. Jen se změnila otázka
Bylo by lákavé označit dnešní premiéru za okamžik, kdy Apple konečně přiznal, že jeho zakladatel neměl pravdu. Tak jednoduchý však celý příběh není.
Steve Jobs v roce 2010 odmítal především představu, že by přímý dotyk vertikální obrazovky měl představovat pohodlný způsob dlouhodobé práce s počítačem. Nový MacBook tuto myšlenku nutně nepopírá. Spíše ukazuje, že dotyk nemusí nahrazovat klávesnici a trackpad, aby měl pro uživatele skutečný význam.
Za šestnáct let se navíc výrazně proměnily samotné tablety, operační systémy i očekávání uživatelů. Lidé si zvykli přecházet mezi dotykovým ovládáním telefonu, tabletu a klasickým počítačem. Pro mnoho z nich už není přirozené rozdělovat jednotlivé způsoby ovládání tak striktně jako dříve.
Apple zatím podrobně nevysvětlil, jaké konkrétní interní poznatky vedly ke změně dlouholeté strategie. Není proto možné s jistotou tvrdit, že rozhodla nová technologie displejů, tlak konkurence nebo proměna zákaznických návyků. Pravděpodobně půjde o kombinaci několika faktorů, ale jejich skutečnou váhu zná pouze samotná společnost.
Nejzajímavější na novém MacBooku proto možná není skutečnost, že se jeho obrazovky konečně můžeme dotknout. Důležitější bude, zda dokáže nabídnout dostatek situací, ve kterých je dotyk opravdu lepší než dosavadní ovládání. Pokud ano, Apple po šestnácti letech nepopřel jen jednu starou zásadu. Především našel způsob, jak překonat její původní omezení.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Novinky.cz – Apple odhalil první dotykový MacBook [2], MacRumors – Apple Announces OLED MacBook Pro With Touch Display [3], Engadget – HP responds to Jobs about touchscreen PCs [4], Associated Press – Apple CEO Tim Cook Talks Tablet-PC Combo [5], The Guardian – Using Windows 8 on touchscreen laptops could be a pain in the shoulder [6], 9to5Mac – Touchscreen Macs are fine, but with two big provisos [7], img ai generated