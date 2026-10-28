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Apple 16 let tvrdil, že dotykový notebook je špatný nápad. Teď představil vlastní

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Dennívýzva
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Steve Jobs kdysi prohlásil, že při ovládání počítače dotykem člověku nakonec málem upadne ruka. Apple se této filozofie držel dlouhých šestnáct let, zatímco konkurence dotykové notebooky běžně prodávala. Teď představil první MacBook Pro s dotykovým displejem. Co se změnilo? A proč může novinka znamenat mnohem víc než jen další způsob ovládání počítače?
Apple 16 let tvrdil, že dotykový notebook je špatný nápad. Teď představil vlastní

Apple 16 let tvrdil, že dotykový notebook je špatný nápad. Teď představil vlastní

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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