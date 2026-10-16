Definitivní tečka za manželstvím Heřmánka mladšího: S Nikol se rozvedl

Nikol Kouklová měla s rodinou exmanžela hezký vztah. Karel Heřmánek ml. a Kouklová se rozvádí Karel a Nikol se rozvedli. Nikol Kouklová a Karel Heřmánek ml. Nikol Kouklová. Nikol Kouklová promluvila o rozvodu. Nikol Kouklová. Nikol Kouklová měla s rodinou exmanžela hezký vztah. Nikol Kouklová a Karel Heřmánek ml. Karel Heřmánek ml.
Karel Heřmánek mladší (37) a Nikol Kouklová (36) už oficiálně nejsou manželé. Jejich desetileté manželství před několika týdny ukončil soud. Dvojice přitom tvořila pár celých patnáct let. O rozpadu jejich vztahu se veřejnost dozvěděla krátce po tragické smrti legendárního herce Karla Heřmánka (†76). Nikol nyní promluvila o rozvodu, novém bydlení i o tom, zda je připravená na další lásku.
Definitivní konec manželství
Karel Heřmánek mladší a Nikol Kouklová jsou rozvedeni. Jejich manželství po deseti letech ukončil soud, a oba tak mohou začít novou životní kapitolu. Přestože se o jejich rozchodu začalo veřejně mluvit až po tragickém úmrtí Karla Heřmánka staršího, dvojice už v té době podle herečky netvořila pár.
"Tehdy jsme spolu už nebyli, ale bylo nám hloupé řešit osobní věci, když se stala taková tragédie," vysvětlila Nikol v pro Blesk. Rozchod tak přišel ještě předtím, než rodinu Heřmánkových zasáhla ztráta slavného herce, který zemřel ve věku 76 let. Svatbu původně vůbec neplánovala
Nikol Kouklová se v rozhovoru vrátila také k začátkům vztahu. Přestože s Karlem prožila dlouhé roky, přiznala, že svatba původně nebyla jejím snem. Nakonec však změnila názor poté, co ji partner požádal o ruku.
"Vdávat jsem se nechtěla, Kája mě ale požádal o ruku a za tři měsíce byla svatba," zavzpomínala herečka. Jejich vztah trval celkem patnáct let, z toho deset let byli manželé. Nyní už je však tato životní etapa definitivně uzavřená. Nikol se odstěhovala
Po rozpadu vztahu přišla také výrazná změna v osobním životě Nikol Kouklové. Herečka se odstěhovala ze společného bytu, který s Karlem obývala v domě patřícím jeho tetě Marii Mixové. Nové bydlení si zařídila podle vlastních představ. Nyní žije v domku se zahradou, kde jí společnost dělají dva psi. Jak sama přiznává, současné uspořádání jí naprosto vyhovuje.
"Bydlím v domku se zahradou, mám dva psy a ráda se hrabu v hlíně, takže ideální," pochvalovala si. Kouklová je svobodná
Herečka zároveň potvrdila, že je už oficiálně svobodná. Po rozvodu navíc nemusela řešit změnu příjmení, protože si to své ponechala i během manželství.
"Už jsem opět svobodná a stále Kouklová. Kvůli dokladům jsem si Karlovo příjmení nikdy nevzala," vysvětlila. Na novou lásku nezanevřela
Přestože má za sebou rozpad dlouholetého vztahu, Nikol Kouklová na lásku nezanevřela. V současné době sice žádného partnera nemá, ale věří, že by v budoucnu mohla potkat někoho, s kým bude opět šťastná. Zatím se soustředí především na svůj vlastní život, práci a nové bydlení. Vedle herectví se navíc začala věnovat také oblasti public relations, čímž rozšířila své profesní působení.
Zdroj: Aplausin.cz/Blesk.cz