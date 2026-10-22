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V australské hoře už 6000 let doutná oheň. Uhasit nejde a jeho původ je záhadou

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Šedivý popel, rudá půda a sirný dým stoupající z puklin. Kdo na toto místo poprvé narazil, musel mít dojem, že stojí na okraji pekla. Pod nohama zde totiž žhne něco, co nikdo nehlídá a co nikdy nevyhasne. Přitom nejde o sopku.
V australské hoře už 6000 let doutná oheň. Uhasit nejde a jeho původ je záhadou

V australské hoře už 6000 let doutná oheň. Uhasit nejde a jeho původ je záhadou

Zdroj: Reinhard Kraasch, CC-BY-SA 4.0 DE, Creative Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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