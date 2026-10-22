Puberta dcery s autismem byla peklíčko: Mahulena Bočanová promluvila o dvou těžkých letech

Puberta dcery s autismem byla peklíčko: Mahulena Bočanová promluvila o dvou těžkých letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mahulena Bočanová ve společnosti.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 22.10.2026 11:46
Po letech napětí přišla slova, která znovu rozvířila debatu o vztazích v britské královské rodině. Princ...
Herečka a podnikatelka Anife Vyskočilová (52) se po delší době objevila ve společnosti. Na křtu kalendáře...
Nečekaný zvrat jí otevřel dveře do světa! Pětadvacetiletá Dominika Viktorie Kotoučková se stala novou...
Na jevišti Studia Ypsilon se odehrál výjimečný a dojemný okamžik. Herečka Jaroslava Kretschmerová...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Michael Kocáb přiznal strach o patnáctiletého syna: Raději ho vozí do školy i zpátky
- Kdo vyhraje StarDance? Dvojnásobný vítěz Onder ukázal na dvojici, kterou nikdo nečekal. Dyka vůbec nezmínil
- Herci ze seriálu Odpadlík se po letech setkali ve Vegas. Bobby Sixkiller se za šediny nestydí, na rozdíl od Rena Rainese
- Manželka mu zachránila život, bez ní by nemluvil. Ota Jirák po mrtvici zmizel na chalupu a věnoval se malování