Připraveni na kamiony budoucnosti. Nabíjecí stanice u D1 nabízí enormní výkon

Za třípísmennou zkratkou MCS se skrývá podstata významné novinky v dobíjecím centru pro elektromobily v Mořicích na Prostějovsku. MCS znamená Megawatt Charging System, tedy dobíjení s výkonem jednoho megawattu.
Společnost E.ON novou lokalitu s nabíječkami otevřela loni v létě a už při vysoké investici na úrovni 75 milionů korun se počítalo s dalším vylepšením nabízených služeb. Brzy se podařilo realizovat posun na novou úroveň.
„Jde o první stanici v České republice s výkonem 1000 kilowattů neboli jeden megawatt a zároveň jde o první stanici, která má konektor pro nabíjení takového výkonu. V rámci střední Evropy jsme teprve druhým státem, kde tato technologie funguje,“ přiblížil Martin Klíma, ředitel E.ON Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu.
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Energetická společnost před nedávnem spustila dobíjecí stanici s rekordním výkonem 600 kW v Dolním Dvořišti na jihu Čech, Mořice tuto hodnotu výrazně překonávají. Cílem je přizpůsobit se tempu nákladní dopravy. Zkrácením nabíjení začne dalším logistickým firmám dávat smysl uvažovat nad pořízením elektrických kamionů.
„Doprava musí proudit a nesmí se stát, že si někdo koupí tahač a pak bude čekat při dobíjení. Dobu nabíjení zkrátíme přibližně na polovinu, během povinné přestávky, kterou řidič musí vykonat, tak kamion zcela bezpečně za každých okolností dobije. Tímto to teprve začíná, technologii budeme šířit do dalších lokalit,“ říká s odhodláním Martin Klíma.
Masivními kabely proteče do kamionu během pár desítek minut množství elektřiny, které běžný rodinný dům spotřebovává i déle než měsíc.
„Kapacita baterie kamionu je obrovská, je potřeba doručit rychlost, kterou začínáme nabízet. Mezi 20 až 80 procenty se dokáže nabít během 30 minut, takže opravdu nebude ztrácet čas,“ podotkl Martin Racman, country manager E.ON Drive Infrastructure pro Českou republiku.
Ředitel Klíma upozornil, že síť E.ON dobíjecích lokalit se bude dál rozšiřovat, infrastruktura musí předbíhat trh s elektroauty, aby řidiči a provozovatelé měli možnost pohodlného doplňování energie. Před 16 lety začínala společnost s dobíječkami s výkonem 3,7 kW, nyní nabízí až 270krát větší hodnotu.
„Je krásně vidět dynamika, kam se elektromobilita během pár let posunula, ať už se bavíme o nabíjecích výkonech, dojezdech aut a celém odvětví. Z nějaké silnější zásuvky jsme nyní na výkonu 1000 kilowattů. Provozujeme 270 lokalit, dalších 200 jich máme rozpracovaných po celé republice, můžeme se rovnat s velkými provozovateli čerpacích stanic,“ poznamenal Martin Klíma.
Inovace v elektromobilitě oslovují i první spediční firmy v tuzemsku, které si pořizují do své flotily elektrické kamiony. Vůz, který je opatřený speciálním konektorem pro MCS standard, je zatím v České republice jen jeden. Kamion s kapacitou baterie 480 kWh má dojezd přibližně 400 kilometrů.
„Chceme si technologii sami vyzkoušet, provozujeme i vlastní servis, naši technici si mohou osahat, jak kamion funguje. Chtěli jsme mít svou zkušenost, abychom mohli tuto problematiku řešit s našimi zákazníky,“ komentoval Petr Táborský, jednatel GW Logistics.
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Technologie MCS vychází z mezinárodních norem pro megawattové dobíjení těžkých elektrických vozidel a je navržena pro napětí až 1250 V a proud až 3000 A. To vytváří prostor pro dobíjecí výkony až 3,75 MW. Stanice v Mořicích aktuálně nabízí výkon až 1 MW. Skutečný průběh dobíjení ale závisí také na možnostech vozidla a aktuálním stavu baterie.
Poptávka po dobíjení elektroaut i e-kamionů v Mořicích narůstá, od loňského letního otevření se změnila v regionu dopravní situace díky dostavbě posledního chybějícího úseku D1 kolem Přerova. Tranzitní doprava tak místo přes D35 a D46 kolem Olomouce proudí právě úsekem v jižní části kraje. I na parkovištích s nabíjecími stojany u dálničního EXITu 244 je nyní rušněji.
„Opravdu byl znát citelný nárůst a dnes se této lokalitě daří velmi dobře. Máme radost, že se nám tady kamiony pohybují pravidelně,“ dodal s úsměvem Martin Klíma.