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Ptení o víkendu ovládne keltský festival k uctění předků a duchů. Podívejte se

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Zámek ve Ptení na Prostějovsku o víkendu ovládne keltský festival Samhain k uctění předků a duchů. Na programu jsou hudební a kejklířské produkce, Strašidelné podzemí a Samhainový rituál. Chybět nebudou strašidelné bytosti.
Ptení o víkendu ovládne keltský festival k uctění předků a duchů. Podívejte se

Ptení o víkendu ovládne keltský festival k uctění předků a duchů. Podívejte se

Zdroj: Tomáš Svoboda
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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