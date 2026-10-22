Anife Vyskočilová po dlouhé době ve společnosti: Promluvila o útěku do Chorvatska!

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Herečka a podnikatelka Anife Vyskočilová (52) se po delší době objevila ve společnosti. Na křtu kalendáře na pražském Střeleckém ostrově ji zastihla redakce Aplausin.cz, které exkluzivně prozradila, kde poslední měsíce trávila čas, proč se rozhodla odjet do Chorvatska a s jakými známými osobnostmi se tam nečekaně setkala. Řeč přišla také na jejího bývalého manžela Ivana Vyskočila. Návrat na místo plné vzpomínek
Pro Anife Vyskočilovou nebyla návštěva Střeleckého ostrova jen obyčejnou společenskou událostí. Právě zde totiž v minulosti provozovala kavárnu a restauraci, na kterou dodnes ráda vzpomíná. Přestože už podnik dávno nevede, její fotografie tam podle jejích slov stále visí nad barem. „Dost často si lidé pletou, že to stále mám. Ale ne, provozuje to Jaroušek,“ prozradila pro Aplausin.cz. Zároveň připomněla, že podnik opustila kvůli nové pracovní příležitosti na německé ambasádě. „Já nikdy nekrachuju, já vždycky jdu o level výš,“ dodala s humorem sobě vlastním. Útěk do Chorvatska? Dovolenou vyměnila za práci!
Poslední měsíce trávila temperamentní Anife v chorvatské Rovinji, kde si pronajala dům a rozhodla se spojit příjemné s užitečným. Místo pouhého odpočívání totiž pracovala v luxusním butiku přímo v centru města. „Do dvou hodin jsem měla dovolenou a od dvou hodin do dvanácti v noci jsem pracovala v nádherném butiku,“ svěřila se. Přiznala také, že jedním z důvodů jejího odjezdu byla touha po anonymitě. Jenže ta jí příliš dlouho nevydržela. „Já jsem přesně kvůli tomu šla tam, aby mě nikdo neznal. Ale když jsem odešla, tak už skoro půlka Rovinje věděla, kdo jsem,“ smála se. Překvapivé setkání se Slováčkem!
Ani v zahraničí však Anife nezůstala bez kontaktu s českým showbyznysem. Velkou radost jí udělalo nečekané setkání s Felixem Slováčkem a jeho synem Felixem Slováčkem mladším, kteří v Chorvatsku koncertovali. „V Rovinji jsem se potkala s Felixem a s mladším Felixem. Měli jsme nádherné dva dny spolu,“ zavzpomínala. Oba muzikanti ji dokonce navštívili a odvezli si od ní několik suvenýrů. „Koupili si můj výborný nápoj teranino a můj úžasný talíř, který jsem tam nejvíce prodávala,“ pochlubila se Anife, která na společně strávené chvíle vzpomíná s nadšením. A co bývalý manžel Ivan Vyskočil?
Během rozhovoru přišla řeč také na jejího bývalého manžela, herce Ivana Vyskočila. Přestože jejich manželství patří minulosti, podle Anife spolu nadále udržují kontakt. „Ano, Ivánek dokonce první věděl, že já tam jsem, v Chorvatsku,“ prozradila. Po návratu do Česka si však musí znovu zvykat na podzimní počasí, které jí příliš nepřidává na náladě. Sama ale zdůrazňuje, že smutná není. „Teďka trošku vypadám unaveně, ale ono to neznamená, že bych byla já unavená. Prostě počasí je tu takové,“ vysvětlila. A jak je u Anife zvykem, ani tentokrát neztratila svůj pověstný nadhled a smysl pro humor. Zdroj: Aplausin.cz