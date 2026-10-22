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Anife Vyskočilová po dlouhé době ve společnosti: Promluvila o útěku do Chorvatska!

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Herečka a podnikatelka Anife Vyskočilová (52) se po delší době objevila ve společnosti. Na křtu kalendáře na pražském Střeleckém ostrově ji zastihla redakce Aplausin.cz, které exkluzivně prozradila, kde poslední měsíce trávila čas, proč se rozhodla odjet do Chorvatska a s jakými známými osobnostmi se tam nečekaně setkala. Řeč přišla také na jejího bývalého manžela Ivana Vyskočila.
Anife Vyskočilová se svým psem.

Anife Vyskočilová se svým psem.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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