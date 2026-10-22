Pastrňák ukázal, co dělá pokaždé, než odejde z domu za hokejem. Malý rituál s dcerou dojal fanoušky po celém světě

Je 29. září 2026 a Boston Bruins čeká domácí otvírák sezony proti New York Rangers. Pro Pastrňáka nejde o obyčejný zápas. O dva dny dřív se stal kapitánem klubu a večer si poprvé obleče dres s „C“ na hrudi. Než ale vyrazí, čeká ho u dveří tříletá Freya. Má na sobě nový dres Bruins se jménem Pastrňák a s kapitánským písmenem. Obejmou se, táta nasedne do auta, stáhne okénko a zatroubí. Ne jednou, několikrát. Freya v pozadí tleská a mává, dokud auto nezmizí z příjezdové cesty. Klub moment zachytil na svých oficiálních kanálech a vyšlo z toho něco, co se do statistik nevejde: jeden z nejlepších českých hokejistů současnosti odjíždí do práce jako kterýkoli jiný táta.
Troubení jen pro jednu posluchačku
Celý rituál popsal oficiální web klubu v reportáži o Pastrňákově prvním zápase v roli kapitána. Klub ho řadí do Pastrňákova běžného zápasového dne. Žádná složitá pověra, žádné ponožky naruby ani přesně odměřené pořadí kroků, jaké si někteří hokejisté pěstují léta.
„Musím zatroubit pokaždé, když odjíždím,“ vysvětluje Pastrňák. Freya si klakson zamilovala. Táta jí ale zároveň vštěpuje pravidlo: troubí se jen při odjezdu z domova, při běžné jízdě po silnici ne. I v tom je kus otcovské výchovy, která s hokejem nemá nic společného.
Když auto vyjíždí, volá Pastrňák z okénka: „Budeš mi chybět! Pá pá! Mám tě rád!“ Za celou scénou nestojí žádné drama. Táta odjíždí do práce a dcera mu mává.
O štěstí do zápasu tu nejde, Pastrňák o rituálu nikdy nemluvil jako o talismanu. Hráči NHL mají předzápasové rutiny běžně (spánek, jídlo, pořadí oblékání), tohle je ale něco jiného. Podle nás je to spíš rodinný startovací výstřel. Ne příprava na zápas, ale pojistka, že doma zůstane všechno, jak má být.
Kapitánský den, který měl být obyčejný
Načasování dává celé scéně váhu. Boston 27. září 2026 jmenoval Pastrňáka 28. kapitánem ve své historii. Do 13. sezony v NHL vstupoval s 833 zápasy, 420 góly, 513 asistencemi a 933 body, vše v černožlutém dresu. Převzal roli, kterou před ním zastávali Zdeno Chára nebo Patrice Bergeron.
Trenér Marco Sturm přitom zdůrazňuje, že Pastrňák je jiný typ lídra než jeho předchůdci: pozitivní, usměvavý a ochotný naslouchat. Ranní scéna u dveří k tomu sedí dokonale.
Sám Pastrňák se snažil pojmout kapitánský debut jako běžný zápas. Stejná cesta, stejný příjezd do garáže, stejné jídlo. Jediným experimentem byla svačina: tiramisu na zkoušku. Podle jeho slov ho po zápase spíš opakovat nebude. Rituál s Freyou naopak nikdo zkoušet nemusel. Ten zkrátka platí.
Doma není kapitán, ale táta
Nejsilnější pasáž klubové reportáže přichází, když Pastrňák mluví o tom, co se děje za dveřmi. O hokeji se doma moc nebaví. Freya nechápe, co znamená kapitánství, a netuší ani, že hokej je tátova práce. Bere ho jako zábavu, něco jako odpolední hraní s kamarády. Pastrňák doufá, že na něj jednou bude pyšná.
Tříletá dcera podle něj mluví zhruba třemi jazyky a v každém má jiné oblíbené písničky. Výsledkem je hudební statistika, za kterou by se jinak hvězdný střelec možná styděl: v jeho přehledu poslechů na Spotify vedou dětské písničky a bílý šum.
V českých rozhovorech přitom o otcovství mluví dlouhodobě a otevřeně. Po narození Freyi v červnu 2023 vyprávěl o přebalování a procházkách s kočárkem. Pro NHL.com/cs později popsal, že volné dny v Bostonu tráví doma, chodí s dcerou plavat a snaží se rodině vynahradit, že je často na cestách. Před olympiádou v roce 2026 řekl, že rodina je pro něj všechno.
V březnu 2026 se Pastrňákovým narodila druhá dcera Maya Ivy. Po sezoně proto hokejista avizoval změnu letní přípravy. Místo dlouhého volna hned po sezoně chce víc kratších přestávek během léta, aby měl čas na obě malé holčičky.
Freya už dřív kradla pozornost
Pastrňákovi fanoušci Freyu znají. Na mediálním dni před Utkáním hvězd strhla u mikrofonů veškerou pozornost na sebe. V říjnu 2024 zachytila televize NESN scénu z rozbruslení: táta ji pozdravil přes plexisklo, odjel zpět na led a Freya se rozplakala. Video obletělo zámořská i česká média. V prosinci téhož roku se navíc spoluhráč Hampus Lindholm převlékl za Santa Clause, což Pastrňák sdílel na Instagramu. V březnu 2026 psala TN.cz o videu, na kterém Pastrňák mává Freye a vedle stojí Rebecca s novorozenou Mayou. Text nesl titulek o tom, že roztomilé video dojalo fanoušky.
Podobné momenty nejsou v NHL vzácností. Brad Marchand v roce 2019 při rozbruslení políbil dceru přes plexisklo. Synové Alexandra Ovečkina bruslili s otcem před ceremonií k jeho 900 gólům. Rituál s klaksonem se ale od všech liší. Neodehrává se v aréně před tisíci diváky, ale na příjezdové cestě rodinného domu. Do soukromí, které Pastrňák jinak na sociálních sítích příliš neukazuje, klub tentokrát nahlédl jen na pár vteřin.
Zatímco u starších videí média o dojatých fanoušcích psala, souhrn reakcí ke klaksonovému rituálu zatím chybí. Jisté je, že Bruins z něj udělali jeden z ústředních momentů své kapitánské reportáže. Kdo chce scénu vidět celou, najde ji v klubovém videu ze série Behind the B. Bruins ho zveřejnili 16. října 2026 a má přes 22 minut.
Na ledě nosí Pastrňák od září na hrudi písmeno, které z něj dělá tvář jednoho z nejslavnějších klubů NHL. Na příjezdové cestě v Bostonu ale stejné „C“ nosí i tříletá holčička, která netuší, co znamená. Pro ni platí jediné pravidlo: když táta odjíždí, musí zatroubit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta