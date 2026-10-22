Polabí: Ivan zmanipuloval Zuzanu a už plánuje krádež. Miloš mu pomáhá, ale netuší, co ho cestou potká

Celé schéma stojí na jediném principu, který Ivan opakuje epizodu za epizodou: výdělek míří k němu, průšvih dopadne na někoho jiného. Tentokrát je tím někým Miloš, řidič, nosič, kurýr ukradeného zboží. A právě Miloš při odjezdu z kempu zaznamená náraz, který může změnit všechno. Ne pro Ivana. Pro něj.
Návrat, který nebyl smířením
Zuzana není vůči Ivanovým manipulacím imunní, tak ji ostatně popisuje i oficiální profil postav na Prima Ženy. Stačilo hrané polepšení, pár správně zvolených slov, a Ivan je zpátky v rodinné vile. Jenže kdo sleduje Polabí déle, ví, že Ivanovy návraty nikdy nejsou o rodině. Jsou o zázemí, ze kterého se líp operuje.
Už v 74. epizodě z června se Ivan vrátil domů a „spokojený pořád nebyl“. Teď, v 96. díle vysílaném kolem 20. října, je vzorec ještě čitelnější. Sotva překročí práh, začíná plánovat. Rodinná večeře, kterou sám navrhne, má dvojí funkci: oficiálně oznámit návrat do vily a současně mu vytvořit časové alibi. Ivan nepotřebuje jen nebýt viděn u činu. Potřebuje být viděn jinde, u stolu, mezi svými, společensky „legitimizovaný“.
Sudy, kupec, alibi: anatomie Ivanova plánu
Nejde o žádnou impulzivní krádež po hospodě. Podle dostupných preview a rekapitulací, které jsme si v Redakci VIPŽivot dali dohromady, má Ivanův plán jasnou logistiku:
- Cíl: sudy piva uskladněné v kempu.
- Odvoz: Milošovo auto, které je zrovna k dispozici.
- Odbyt: předem domluvený kupec, Ivan tedy ví, komu zboží prodá, ještě než ho ukradne.
- Krytí: rodinná večeře, při které Ivan sedí u stolu a nemůže být spojován s děním v kempu.
Srovnáme-li to s Ivanovými staršími „biznysplány“, třeba improvizovanými výdělečnými nápady z 48. epizody, kdy s Milošem řešili podobné kempové kombinace, aktuální schéma je výrazně sofistikovanější. Má víc vrstev, víc pojistek a hlavně jasně odděluje organizátora od vykonavatele. Ivan si tentokrát neušpiní ruce vůbec.
Miloš: vykonavatel, který nese všechno
Miloš se nechá vtáhnout z důvodů, které jsou pro něj typické, potřebuje peníze a Ivan přijde s plánem, jak je rychle vydělat. Navíc má auto a improvizuje pod časovým tlakem, protože ho čeká wellness pobyt s Jaruškou. Právě ten spěch je klíčový.
Při odjezdu s naloženým autem Miloš zaznamená náraz „do něčeho“. Na silnici ale nic nevidí, tak jede dál. Později objeví rozbitý nárazník. A tady přichází zásadní moment: anotace navazující 97. epizody otevírá otázku „Kdo srazil Běhounka?“ Ve stejném díle se řeší zmizení sudů z kempu.
Pokud se potvrdí, že Milošův náraz souvisí právě s Běhounkem, nejde už o plechy a pojistku. Jde o možnou srážku s člověkem v autě naloženém ukradeným zbožím. A Miloš to netuší, protože spěchal za Jaruškou a nic nezahlédl. Podle sekundární rekapitulace by mu tentokrát nepomohla ani sestra Lucie, i kdyby byla v Polabí.
Paralelní chaos: Emma a Martin
Vedle kriminální linky běží v téže epizodě ještě jeden zkrat. Martin a Emma spolu skončí v posteli, a Emma po společné noci zvažuje odjezd z města, protože se bojí rozbití jeho rodiny. Je to kontrast, který epizodě dodává další vrstvu: zatímco Ivan chladně kalkuluje a přesouvá riziko na druhé, Martin a Emma se hroutí pod tíhou vlastního impulzu. Dva druhy selhání vedle sebe, jedno vypočítavé, druhé lidské.
Co z toho plyne pro Miloše a Ivana
Krádež sudů se neutají, už v následující epizodě je nahlášená. Ivan ale sedí v bezpečí svého alibi. Miloš má rozbitý nárazník, auto plné stop a možná i vážnější problém, o kterém zatím neví. Konstrukce celého plánu mluví jasně: Ivan znovu postavil schéma tak, aby první ránu schytal někdo jiný. A Miloš do něj znovu vlezl.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová